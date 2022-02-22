AKP’li belediye, mezar kazım işini de ihale etti

Kocaeli'nin AKP'li Darıca Belediyesi'nin belediyedeki personellerin yapabileceği mezar kazım işini taşeron firmaya ihale ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sürecek mezar yeri kazımı için 193 bin 500 TL'lik sözleşme imzalandı.

Halil ATAŞ

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AKP’li Darıca Belediyesi kendi personelinin yapabileceği mezar kazım işini taşeron firmaya ihale ettiği ortaya çıktı.

MEZAR KAZIM İŞİNİ DE İHALE ETTİLER

Belediyeler tarafında yapılabilecek olan pek çok iş taşeron firmalara verilmesi dikkat çekiyor. Bunun son örneği Darıca'da yaşandı.

AKP’li Darıca Belediyesi, belediyedeki personellerin yapabileceği mezar kazım işi için taşeron ihalesine çıktı. Bir yıl sürecek mezar yeri kazımı için 193 bin 500 TL'lik sözleşme imzalandı. Taşeron firmanın bir yıl boyunca 750 mezar kazım işi yapacağı ön görüldü.

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