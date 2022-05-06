‘AKP’li belediye rezidans ruhsatlarıyla altyapıyı çökertti’

Elazığ'da iki gün boyunca yağan sağanak yağıştan dolayı kentteki alt geçitleri su basmış birçok iş yeri ve evde maddi zarar meydana gelmişti. Meydana gelen sel baskınıyla ilgili konuşan Saadet Partisi Elazığ il Başkanı Abdullah Akın, AKP’li belediyenin çarpık imar anlayışıyla verdiği rezidans ruhsatlarından dolayı altyapının çökertildiğini ileri sürdü.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte yaşanan sorunlar nedeniyle Saadet Partisi Elazığ il başkanı Abdullah Akın, AKP’li Elazığ Belediyesini suçladı.

Akın, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın merkez mahallerinden olan Zafran ve Doğukent'teki şehrin kuşaklama kanallarını kapatıp, kapalı boruyla yeraltına almasından dolayı Zafran’ın eteklerinden dökülen suların şehir merkezine indiğini kaydetti.

“ŞERİFOĞULLARI ŞEHRİN KUŞAKLAMA KANALLARINI KAPATTIĞI İÇİN BASKINLAR OLUYOR”

‘Bir yerleşim alanını su baskınından koruyan şehrin kuşaklama kanallarıdır’ diyen Akın, “Sayın Mücahit Yanılmaz ve sayın Şahin Şerifoğulları, Zafran ve Doğukent'teki şehrin kuşaklama kanallarını kapatıp, kapalı boruyla yer altına almışlardır. Bu yapılan teknik hatadan dolayıdır ki Zafranın eteklerinden dökülen sular şehir merkezine iniyor. Bu baskınlar niçin 4- 5 senedir oluyor hiç düşünmüyorlar mı? Maalesef kapalı borular bir açık kanal gibi taşıma yapamadığı için Merkezi su basıyor. Bu en hafif tabirle bilgisizliktir.

AKP'li yöneticiler sorunun kaynağından bile habersiz görünüyor. Öyle olmasaydı suçu zarar gören garibanların yanında duran siyasetçilerde aramazlardı. Ne yapacaktık ? Sizi alkışlayacak mıydık? Elazığ'a verilecek fayda akılla bilgiyle ölçülür. Elazığ'ın geldiği noktaya baktığınızda 20 yılda bundan mahrum kaldığını görüyoruz” diye konuştu.

“BELEDİYENİN VERDİĞİ REZİDANS RUHSATLARIYLA ALTYAPI ÇÖKTÜ “

AKP'li belediyenin çarpık bir imar anlayışıyla verdiği rezidans ruhsatları nedeniyle merkezin altyapısını çöktüğünü belirten Akın, “Şimdi de afet deyip suçu kendinde değil ilahi rahmette arıyorlar. Bu bakış açısı neyle açıklanabilir? İhtiyatı ve istişareyi elden bırakan bir yönetim anlayışının bu türden şeylere sarılmasına şaşırtıcı değil.

Sayın Şerifoğulları kazmayı merkeze değil kuşaklama kanallarına vurmalıdır. Milletimizin parasını ve vaktini çarçur etmemelidir. Bu paraları milletimiz bin bir zorlukla kazanıp devletine teslim ediyor bu şuurla hareket etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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