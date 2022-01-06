AKP’li belediye tarlaları satışa çıkardı

AKP’li Bergama Belediyesi yeni yıla yeni satış kararları ile girdi. Millet İttifakı üyeleri ve muhtarlar, toplam 1 milyon 835 bin metrekare verimli tarım arazisinin satışına karşı çıktı. Satış kararını protesto eden muhtarlar polis tarafından meclis salonundan çıkarıldı.

Gökmen ULU

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Bergama Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısında toplam 1 milyon 835 bin metrekare verimli tarım arazisini daha satma kararı aldı. Toplantı öncesi ve esnasında muhtarlar protestoda bulundu. Meclis toplantısının yapılacağı Bergama Belediyesi Kültür Merkezi önünde, 6'sı merkezden olmak üzere 40 muhtar bir araya geldi. Muhtarlar ve köylüler, “Tarım arazileri çocuklarımızındır, satılamaz”, “Bu verimli tarım arazileri Bergamalılar'ındır, satılamaz”, “Atalarımızın bize miras topraklarını satmayın” ve “Sat, sat, sat, nereye kadar” yazılı dövizler taşıdı. Muhtarlar ayrıca, “Atalarımızın bize emaneti olan köy arazileri, hiç bedel ödemeden Bergama Belediyesi tarafından satılmak istenilmektedir. Köy halkı olarak satılmasını istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz” yazılı pankart açtı.





“BU TOPRAKLAR SİZE BABANIZDAN KALMADI”

Yöre köylülerinden Ramazan Tekin, “Bergama köylülerinin malı üç, beş kişiye peşkeş çekilemez. Sayın belediye başkanı ve yandaşları, bu topraklar sizin babanızdan bize miras kalmadı. Atalarımızdan, dedelerimizden kalan bu yerlerin satılmaması için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“VEBAL ALMAYIN VİCDANINIZIN SESİNİ DİNLEYİN”

Basın açıklamasını seslendiren Tekkedere Muhtarı Emin Öz, “2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasası ile belde ve köyler mahalleye dönüştürüldü. Taşınmazlar belediyelere devredildi. Belediyeler devredilen taşınmazların kira bedelleriyle 7 yıldır bütçelerine gelir sağladı. Şimdi verimli tarım arazilerini satılmak istemektedir. Bize atalarımızdan miras olan bu tarlaları sattırmayacağız. Meclis üyelerinin bu karara imza atarken mağdur olan köylerdeki halkın ve çocuklarının vebalini almamak için vicdanlarının sesini dinlemelerini istiyoruz” dedi.





1 MİLYON 835 BİN METREKARE SATIŞA ÇIKARILDI

Muhtarlar basın açıklamasının ardından meclis toplantısını izlemek için Bergama Kültür Merkezi'ne girdi. Muhtarların karşı çıkmasına rağmen, Ahmetbeyler, Alibeyli, Doğancı, Eğrigöl, Aziziye, Çitköy, Ferizler, Zağnos, Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Kadıköy, Ayasköy, Bölcek, Göçbeyli ve Zafer Mahallerindeki toplam 1 milyon 835 bin metrekarelik alanın satışa çıkarılması kararlaştırıldı. Karar, CHP, İYİ Parti ve Deva Partisi meclis üyelerinin ret oylarına karşın, çoğunluğa sahip AKP ve MHP'li meclis üyelerinin kabul oyları ile alındı.

POLİS MUHTARLARI SALONDAN ÇIKARDI

Muhtarların bir kısmı satış kararını protesto ederek toplantı salonunu terk etti. Karara tepki gösteren diğer muhtarlar ise sivil polis tarafından dışarı çıkarıldı.





“AKP'Lİ BAŞKAN KÖYLÜLERİ CEZALANDIRIYOR”

Bergama Belediyesi geçen yıl da Kadıköy, Aşağıkırıklar ve Ferizler köylerindeki yaklaşık 832 bin metrekare tarım arazisini satma kararı almıştı. Köylülerin satışların durdurulması talebi ile açtığı davanın sonuçlanmasını beklemeyen belediye satıştan toplam 7 milyon lira gelir elde etti. Kadıköy Muhtarı Orhan Tural, Aşağıkırıklar Muhtarı Ayhan Yetim ve Ferizler Muhtarı Mehmet Özkan, geçen hafta yaptıkları açıklamada, AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun köylerini cezalandırdığını öne sürmüş, “Bizim köylerin tarlalarını satmasına karşı çıktığımız için belediye artık köylerimize hizmet vermiyor” açıklamasında bulunmuştu.

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