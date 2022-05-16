AKP’li belediye Tuzla’daki yeşil alanları özelleştiriyor

AKP’li Tuzla Belediyesi, ilçedeki yeşil alan, spor alanı, sosyal kültürel tesis alanı imarına sahip arazileri yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkarıyor. Kentsel ve sosyal altyapı alanları, ihaleyi alan firmalar tarafından 30 yıl işletilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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Tuzla Belediye meclisinin mayıs ayı oturumlarında “Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanlarında tesis yapımı ve kiralanması işi ihalesi yapılması” teklifi geldi.

Teklifte Tuzla sınırları içinde imar planlarında kentsel ve sosyal altyapı alanlarında yani park, yeşil alan, spor alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, park ve rekreasyon alanları, açık ve yeşil alan gibi donatı alanlarında kalan yerlerin en fazla 30 yıla kadar işletme hakkının verilmesi istendi.

Karşılığında işletme bedeli alınarak yap-işlet-devret modeliyle kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi için encümene yetki verilmesi talep edildi.

Teklif AKP-MHP grubunun “evet”, CHP-İYİ Parti grubunun “hayır” oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

“İŞLETMECİYE GARANTİ Mİ VERECEKSİNİZ?”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li İBB ve Tuzla Meclis Üyesi Ülkü Sakalar karara tepki göstererek şöyle konuştu:

*30 yıl süreyle birine işlettireceğiz, işletme bedeli alacağız. Peki işletmeci bu bedeli nasıl ödeyecek? Tuzla halkı mı ödeyecek? Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi çok açık.

*Bir belediyenin yapması gereken asli görevleri vardır. Yol, park, sosyal donatı alanı yapar. Bazı hizmetlerini işletmeye açabilir, üçüncü şahıslara ihale ile gördürebilir.

*Ama park, kültürel tesis alanı, spor alanı yapılması yap-işlet-devret modeli ile verilecek işlerden değildir.

*Garanti mi vereceksiniz işletmeci parasını çıkaramadığı zaman? Tuzla halkı ücretsiz olarak yararlanacağı yeri, para ödeyerek mi kullanacak?.

“TAMAMI İHALEYE AÇILMAYACAK”

AKP Meclis Üyesi Güven Yiğit de söyle konuştu:

*Dosyanın içeriği böyle değil. Encümene yetki devri söz konusu. Tamamını ihaleye açmak söz konusu değil.

*Belediyeciliği bilmedikleri ortada. Buradaki amaç şu; belediyemiz Tuzla'nın genelinde yapmayı düşündüğü hizmetlerin bir kısmını yap-işlet-devret modeli ile yapmak noktasında inisiyatif doğuruyor. Alternatif kaynak üretmek açısından bu model önemli.

*Bazen topluma hizmet için yapılması gereken işler vardır. Örneğin hamam gibi. E-5 altında yap-işlet-modeli ile bir hamam yaptırır, Tepeören'e, Akfırat'a kimse gelmeyeceği için kendi kasamdan yaparım. Dolayısıyla alternatif bir kaynak oluşur.

Sakalar “Aslında kendisi itiraf etti ‘E-5 altına yap-işlet-devret modeli hamam yaptırır oranın müşterisi çok olur ama kimse Tepeören'e kimse gelmeyeceği için yap-işlet-devret olmaz' dedi. Yani karlı yerleri müteahhitlere vereyim, kimsenin gelmeyeceği yerleri belediye karşılasın. Yap-işlet-devret modelinin özelliği bu. Adam parasını çıkarmak için ne yapacak? Gelenden de geçmeyenden de parasını alacak. Görüyoruz köprülerde yaşadıklarımızı, aynı şey olacak. Belediyenin asli görevleri vardır. Park yeşil alan kültür sanat rekreasyon alanlarının belediye yapar diyor yaptırır demiyor” ifadelerini kullandı.

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