AKP’li belediye, verimli ovanın ortasına hal yapacak

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'na AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenilen meyve ve sebze halini yargı durdurdu. Bölge halkının açtığı davada mahkeme, halin yapılacağı alanın "sulu mutlak tarım arazi" olduğuna karar vererek belediyenin aldığı kamulaştırma kararını iptal etti ancak Danıştay yerel mahkemenin kararını bozdu.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesi Türbe mahallesinde ovanın içinde kalan yaklaşık 18 hektarlık alanı kamulaştırarak meyve ve sebze hali yapmak istedi. Oy çokluğu ile meclisten geçiren belediyeye bölgede çiftçilik yapan köylülerin itirazlarını da kabul etmedi. Çiftçiler de olayı yargıya taşıyarak dava açtı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, kamulaştırma işlemlerine dayanak olan İl Encümeni’nin verdiği “kamu yararı” kararını ve bölgenin 1. sınıf tarım arazisi olduğunu ve kamu yararı kararının hukuka uygun olmadığına kanaat getirerek kamulaştırma kararının iptaline karar verdi. Belediye yerel mahkemenin kararını Danıştay’a taşıdı.

DANIŞTAY AKP’Lİ BELEDİYEYİ HAKLI BULDU

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi yerel mahkemenin Danıştay’a başvurarak yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Danıştay da belediyenin itirazını kabul ederek yerel mahkemenin kararını bozup, hal yapılmasına izin verdi. Bunun üzerine belediye de çeşitli kurumların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurarak bölgede inceleme yaptırdı.

Komisyon raporunda, eski halin kapatılarak ilçenin Türbe mahallesinde bulunan 1. sınıf tarım arazisi üzerine yeni bir hal yapılmasının uygun olduğunu belirtti.

OVAYA HAL YAPILMASININ ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Komisyonun hal yapılması için verdiği olumlu rapor doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşerek kabul edildi. Böylelikle ovanın ortasına hal yapılmasının önünde engel kalmazken, Deva Partisi Bafra İlçe Başkanı Erdinç Çağlar ile arazileri kamulaştırılacak olan çiftçiler, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Yaş Meyve ve Sebze Hali alanına tepki gösterdi.

Çiftçilerin artan maliyetlere rağmen güç de olsa üretim yapmaya devam ettiklerini belirten Çağlar, “Büyükşehir Belediye tarafından Yeni Yaş Meyve ve Sebze Halinin yeri ile ilgili haklı isyanlarını ve kanuni taleplerini görmezden ve duymazdan gelen önce Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kim bu projenin altına imza atıp yetki verdiyse vatandaşımızın ve bizim vebalimiz ve hakkımız hepsinin üzerindedir.

Bu kararla Türkiye’nin en verimli arazilerinden birinin betona dönüşmesinin yolu açılmıştır. Bu yanlıştan derhal dönülmesini ve tarımsal alanların Kırsal Mahalle alanları kapsamına alınması gerektiğini belirtmek istiyoruz” dedi. Çiftçiler de ovanın amaç dışı kullanıma açıldığını ve Bütünşehir Yasası’nın tarımsal üretime büyük ölçüde zarar verdiğini ileri sürdü.

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