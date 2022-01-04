AKP’li belediyeden skandal karar

AKP’li Pendik Belediyesi’nin meclis oturumunda oyçokluğu ile alınan karara göre ilçedeki 10 okulun bahçesi, Spor Toto sponsorluğunda spor salonu olarak düzenlenecek ve bunun karşılığında salonlarda Spor Toto’nun reklamı yapılacak.

Özlem GÜVEMLİ

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Pendik Belediyesi ocak ayı oturumlarının ilk birleşimi 3 Ocak günü gerçekleştirildi. Pendik Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Murat Türkyılmaz yönettiği oturumda AKP grubu, gündeme tepki çeken bir teklif sundu.

Teklifte Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e Spor Toto ile protokol yapmak üzere yetki verilmesi istendi.

AKP grubu tarafından mecliste yapılan açıklamaya göre protokol ile Pendik'teki 10 okulun bahçesi spor salonu olarak düzenlenip gerekli imalatlar yapılacak karşılığında da spor salonlarında Spor Toto'nun reklamı yapılacak.

Teklif, AKP grubunun oyları, CHP grubunun muhalefeti ile kabul edildi.

“SPOR TOTO KUMARDIR”

Oylama öncesinde CHP grubu teklife tepki gösterdi. CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Aycan “ Spor Toto ya da başka bir kurumun bu şehre katkı sunmasına karşı değiliz. Ama Spor Toto kumardır. Çocuklarımızın okuyacağı okullarda reklamı olacak. Çok şık ve doğru değil” dedi.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Pendik Belediye Meclisi Üyesi Tarık Balyalı da kararı eleştirdi.

Balyalı “Spor Toto bu ülkenin kurumu, Pendik'e yatırım yapmasında sakınca yok. Pendik Belediyesi Spor Toto ile protokol yapabilir. Bağış ya da herhangi bir geliri kullanılabilir ama çocuklarımızı korumak kaydıyla. Çocuklarımızın okuduğu okullarda Spor Toto'nun reklamını yaparak bağış alma usulü doğru değil. Sonuçta şans oyunudur, kumardır. Ha Spor Toto'nun okulda reklamını yapmışsın ha bir kumar oyununun reklamını yapmışsın” diye tepki gösterdi.

“KİMSENİN İÇİNE SİNMEZ”

Balyalı protokolden okullarda Spor Toto'nun reklamının yapılmasına ilişkin maddenin çıkarılmasını, önümüzdeki ay meclise tekrar sunulmasını önerdi.

Spor Toto'nun reklamının yapılmasının etik olmadığını vurgulayan Balyalı “Okullara böyle bir reklam yapılması Pendik'te kimsenin içine sinmez. Ak Partili meclis üyelerinin de içine sinmez” diye konuştu. AKP grubundan eleştirilerle ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

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