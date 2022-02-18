AKP’li belediyeden tepki proje: Otobüs durağının maliyeti dudak uçuklattı

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, Uzungöl'e Konsept Otobüs Durağı (Sporcu Durağı) adı altında 2 milyon 736 bin 553 liraya otobüs durağı yapacağı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden TULAŞ, Konsept Otobüs Durağı (Sporcu Durağı) için pazarlık usulüyle ihaleye çıktı.

Maliyeti 2 milyon 969 bin 138 lira olan durak için 11 Şubat günü 21/B maddesinden yapılan pazarlık usulü ihaleyi, 2 milyon 736 bin 553 lira teklif veren T NOVA şirketi kazandı.

Durağın, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiyesi üzerine Uzungöl'de uzun süredir onarılmayan bir durağın yerine yapılacağı ileri sürüldü.

“NE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR”

Trabzon Belediye Meclisinin Bağımsız Meclis Üyesi Davut Çakıroğlu, durağın nasıl bir şey olduğunu bilmediklerini dile getirerek, “Durağın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Nasıl bir durak? Platinden mi altından mı yapılıyor haberimiz yok. Meclisten şirkete para aktarılması için yetki isteniyor. Para belediye şirketine aktarılıyor. Şirkette birine ihale yoluyla veriyor. Şirketin ne yaptığını nasıl yaptığını bilmiyoruz. O paraların nereye harcandığı, nasıl ihale yapıldığını bilmiyoruz. Meclis kontrolünden kaçırılıyor” diyerek tepki gösterdi.

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