AKP’li belediyenin bakımevinde skandal

AKP’li Elazığ Belediyesine ait Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla belediyenin aralarında eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil dahil olmak üzere 4 görevli hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla dava açılmıştı. Tutanaklara göre belediyenin hayvan bakımevinde 4 ayda toplam bin 62 kedi ve köpeğin öldüğü ortaya çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi'nde aralarında eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil’nde bulunduğu dört kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce açılan dava devam ederken belediyeye ait hayvan barınağından yeni bir skandal ortaya çıktı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan günlük hayvan ölümleri tutanağında çok sayıda hayvanın öldüğü kaydedildi.

EN FAZLA HAYVAN ÖLÜMÜ EKİM AYINDA OLMUŞ

Elazığ Belediyesi tarafından tutulan tutanaklara göre belediyenin hayvan bakımevinde Ekim 2020'de 206 köpek 88 kedi, Aralık 2020'de 103 köpek, 80 kedi, Ocak 2021'de 230 köpek, 85 kedi, Şubat 2021'de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. 4 ayda toplam 1062 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklara göre kedi ve köpeğin ölmediği gün olmadı.

Tutanaklara hayvanların ölüm sebepleri yazılmaması dikkat çekti.

“BELEDİYE YÖNETİMİ BU ÖLÜMLERİNİN SORUMLUSUDUR”

Ortaya çıkan hayvan ölümlerinin endişe verici bir durum olduğunu belirten Elazığ Belediyesi CHP Meclis Üyesi Murat Akkoç, şu ifadeleri kullandı:

* Bu verileri gerçekten kaygı ve endişe verici olarak karşıladım. Bakım evlerine bu kadar bütçe ayrılırken Elazığ Belediyesi’ne ait barınakta bu kadar hayvan ölümünün olması belediye yönetiminin hayvanlar konusunda ne kadar bilinçsiz olduğunu ve hayvanlara verdiği değeri gösteriyor.

* İnsan hayatının bir parçası olan can dostlarımızın bu şekilde ölmelerine göz yumulması kabul edilemeyeceği gibi sorumlulardan yargı önünde hesap sorulmalıdır.

* Şu rakamlara bakıldığında sokakta olan hayvanların bakımevinde olan hayvanlardan daha güvende olduğu kanısına varıyorum.

* Türkiye'nin ilk hayvan hakları ihlali davasının Elazığ Belediyesi bünyesinde çalışmış olan kişilere açılması gerek şehrimizin gerekse belediyemizin itibarını yok etmektedir.

* Zamanında hayvan barınağında kötü koşullar altında yaşayan hayvanlar hakkında yapmış olduğumuz uyarıları dikkate almayan belediye yönetimi bu skandal olay hakkında bir açıklama yapmaması ölümlerin sorumlusu olduğunu göstermektedir.

“BİLİNÇLİ OLARAK ÖLÜME TERK EDİLDİĞİ KUŞKUSUNU TAŞIYORUM”

Hayvan ölümlerinin iki nedeni olabileceğine dikkat çeken CHP'li Akkoç, şu ifadeleri kullandı:

* Bunlardan birincisi personelin nitelik olarak yetersizliği ikincisi de hayvanların daha fazla sayıya ulaşamamaları ve daha fazla maddi külfete sebep olmamaları için bilinçli olarak ölüme terk edildiği kuşkusunu taşıyorum. Bunun başka bir açıklaması olamaz.

* Belediyeye ait hayvan barınaklarından çalışan görevlilerin öncelikle eğitimli ve deneyimli olmakla beraber her şeyden önemlisi içinde hayvan sevgisi olan kişilerden seçilmesi gerekmektedir.

* Elazığ Belediyesi hayvan hakları konusunda üzerinde ki bu kötü imajı derhal düzeltmek adına gerekli olan tüm girişimlerde bulunmalıdır.

* CHP olarak bu skandal olayın takipçisi olacağımızdan ve sorumluları yargı önüne çıkarılması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

* Tüm Elazığ kamuoyunda bu olayın takipçisi olması ve gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.

MÜDÜR, AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Hayvan ölümlerinin nedenlerini öğrenmek için telefonla aradığımız Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fethi Arslantaş ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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