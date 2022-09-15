AKP’li belediyenin borcu yüzünden açılamayan okula veliler isyan etti

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi’nde Sarıoğlan Belediyesi’nin icralık olan borcu nedeniyle tamamlanmasına rağmen açılmayan okulu ziyaret etti. CHP’li vekile dert yanan veliler, çocuklarının sırtlarında kilometrelerce yol yürüyerek başka okullara gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde inşaatı biten ama hizmete açılmayan okulu ziyaret etti, vatandaşların şikayetlerini dinledi.

Bölgedeki okulun depreme dayanıklı olmadığı için faaliyetinin sonlandırıldığını ve hemen yakınına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir okul yapıldığını belirten mahalle sakinleri, okul yapımı için arsa tahsisi yapan Sarıoğlan Belediyesi'nin borcu nedeniyle okul arsasına haciz konduğunu bu nedenle Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerin okulu teslim almadıklarını ve eğitimin başlamadığını belirtti.

“ÇOCUKLAR HER GÜN KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜYOR”

Çocuklarının 2-3 kilometre uzaktaki okula gitmek zorunda kaldıklarını belirten Mahalle sakinleri sorunu ilettikleri yetkililerin ilgisizliğinden de şikâyet etti.

Sarıoğlan Belediye Başkanı'nın okul yapılırken sık sık bölgeye geldiğini belirten bir vatandaş, “Belediye Başkanı, ‘Size okul yapıyorum, hizmet yapıyorum' diye hava atıyordu. Gerisini getir, aç okulu da vatandaş hizmet görsün'” dedi.

“VATANDAŞ BU KRİZDE ULAŞTIRMA PARASINI NEREDEN BULACAK?”

Bir başka vatandaş ise çocuklarının geleceğinin haczedildiğini söyledi.

Çocukların, evlerinin yanı başında okul varken, sırtlarında 20 kiloluk çantalarla kilometrelerce yol yürüdüklerini belirten vatandaşlar, çocukların öğle tatilinde yemeklerini yemeden yeniden okula döndüklerini ifade etti.

Bir vatandaş da, ‘Sayın vekilim, şimdi ortam sıcak. Bir de bunun karı var, kışı var. Çocukların ulaştırması yok. Ulaştırması olsa da bu krizde vatandaş ulaştırmaya parayı nereden bulacak” sözleriyle dert dert yandı.

“OKULU BİR AN ÖNCE AÇIN”

Vatandaşların şikayetlerini dinleyen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yetkililere seslenerek, “Ben sizin huzurunuzda vali beye sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Sarıoğlan Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu okulu bir an önce açın. Bu sorunu çözün. Belediye Başkanı aynen şunu söyledi: Borcumuz yok, kendi yağımızla kavruluyoruz'. Aslında görüyorum ki, kavrulan sizin çocuklarınız, Palaslıların çocukları… Hazır burada okul varken, bu çocukları 2-3 kilometre uzaktaki bir okula götürmek bir eziyet. Bu sorunu yetkililer bir an önce çözsün” diye konuştu.

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