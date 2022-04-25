AKP’li belediyenin ‘Ekmeğini çöpten çıkar’ sloganı tepki çekti

AKP'li Beykoz Belediyesi'nin, kağıt, karton, plastik, metal ve cam atıklarının toplatılmasını teşvik etmek amacıyla yürüttüğü 'Ekmeğini Çöpten Çıkar' projesi tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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AKP’li Beykoz Belediyesi, doğaya ciddi zararları olan atıkların toplatılması için başlattıkları ‘Sfır Atık’ projesinde, derinleşen ekonomik krizle birlikte, alım gücü düşen halkın ‘ekonomisine katkı sağlasın’ diye ilginç bir kampanyaya da imza attı.

Belediyenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ‘Ekmeğini Çöpten Çıkar’ isimli projede ilçenin belirli noktalarına kurulan atık getirme merkezine; kağıt, karton, plastik, metal ve cam atıklarını getiren vatandaşlar, her 5 kg için Halk Ekmek'ten 1 ekmek alabilecek.

Temiz ve sürdürülebilir bir çevre için ‘Sıfır Atık’ hedefiyle yürütüldüğü açıklanan projede seçilen söz konusu slogan, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Bir kullanıcı; “İnsan şunu hazırlarken utanmıyorsa hiçbir şeyden utanmaz…” yorumunda bulundu.

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