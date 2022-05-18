AKP’li belediyenin heykelleri olay oldu! Vatandaş sordu: Bunlar taklacı mı?

AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, meydandaki güvercin heykelini söküp yerine at heykeli yaptırmıştı. Ancak heykelin katır ve eşeğe benzetilip eleştirilmesi üzerine onu da sökerek yeniden güvercin heykeli yaptı. Vatandaşlar, milyonları israf eden belediyeye tepki gösterip, Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele filmine gönderme yaparak, “Kuşlar taklacı mı?” diye sordu.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa'nın AKP'li Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz mart ayında 6 milyon 40 bin TL bedelle aydınlatma direklerinde kullanılmak üzere dekoratif aydınlatma asma-germe ve direk motifi ve at heykeli yapılması ihalesi düzenledi.

İhale kapsamında Şehitlik Meydanı'nda bulunan güvercin heykeli sökülerek yerine at heykeli yapıldı. Halen AKP Şanlıurfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın belediye başkanlığı döneminde yapılan güvercin heykelinin sökülmesi, CHP Haliliye İlçe Başkanı Avukat İbrahim Halil Alagöz'ün de aralarında bulunduğu birçok kişi tarafından, “'Güvercinlerin kime ne zararı vardı? Birilerine peşkeş çekmek için mi bu ihaleyi düzenlediniz?” şeklinde tepkiyle karşılandı.

AT MI, KATIR MI, EŞEK Mİ TARTIŞMASIYLA HEYKEL SÖKÜLDÜ

Güvercin heykelinin yerine yapılan at heykeli ise bazı kişiler tarafından katıra, bazıları tarafından da eşeğe benzetilip eleştiri yağmuruna tutulunca belediye tarafından bir gece yarısı apar topar söküldü. Bir süre boş olarak kalan yere ise önceki gün yeniden güvercin heykelleri monte edildi.

Şehitlik Kavşağı'nın yeniden güvercin heykelli durumuna dönmesi vatandaşlar tarafından, “Madem yeniden güvercinler gelecekti, niye uçurdunuz?” şeklinde tepki ve şaşkınlıkla karşılandı.

BU GÜVERCİNLER TAKLACI MI?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon TL ihale bedelle ihalenin büyük parçası olan at heykelinden vazgeçip, söktüğü güvercinlerin yerine yenisini yaptırmasına sosyal medyadan da eleştiri yağdı.

Kentte tanesi 10 bin TL ile 70 bin TL arasında satılan ve son derece kıymetli olan ‘Taklacı Güvercin' göndermesi yaparak belediyenin ‘Sök-yap' icraatını eleştiren bir sosyal medya kullanıcısı, “Milyonlar böyle heba oluyor. Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ‘Eşeğe benzemiş’ diye at heykelini sökmüştü. Kuşlar tekrar yerinde, eskileri değil. Bunlar da yeni yapılmış sanırım. Kuşlar taklacı mı?” şeklinde eleştirdi.

Aynı kullanıcı Yılmaz Erdoğan'ın ünlü Vizontele filmindeki güvercinlere yem verme sahnesinde yer alan, “Bundan böyle takla atmayana yem yok” repliğinin görüntülerine de paylaşımında yer verdi.

TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMAZ

Belediyenin 6 milyon 40 bin TL bedelli ihalesinin önemli bir bölümünü oluşturan at ve güvercin heykeliyle ilgili başa dönmesini eleştiren bir vatandaş ise, “Bizler faturalarımız az gelsin diye ütü yapmayalım, gece lambasında oturalım. Kışın battaniye ile oturalım. Gıda ve temizlik ürünlerini minimuma indirelim. Tok acın halinden anlamaz. Hayat bazılarına nasıl cömert davranmış. Yazık, gerçekten yazık” mesajıyla tepkisini dile getirdi.

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