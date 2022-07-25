AKP’li belediyenin milyonluk ihalesi tanıdık şirkete gitti

AKP’li Pendik Belediyesi’nin park ihalesini 57.9 milyon liraya Mavi Yeşil Turizm Şirketi aldı. Geçtiğimiz yıl da aynı ihaleyi alan şirketin ortağı, AKP’den milletvekili aday adayı da olan 15 Temmuz Gazileri Platformu’nun başkanı Erol Bulut.

Özlem GÜVEMLİ

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Pendik Belediyesi, 5 Temmuz 2022 tarihinde ilçede yeni parkların yapımı, mevcut parkların revizyonu ve çevre düzenlemesi yaptırmak üzere ihaleye çıktı.

312 kalem inşaat, 111 kalem peyzaj işinin süresi, bir yıl olarak belirlendi. Belediyenin 64 milyon lira yaklaşık maliyet belirlediği ihaleyi, 57 milyon 935 bin 865 TL'lik en düşük teklifi sunan Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Şirket ile belediye arasında 20 Temmuz 2022 tarihinde bir yıllık sözleşme imzalandı. AKP'li belediyenin geçtiğimiz yıl aynı iş için düzenlediği ihaleyi yine bu şirket 30. 4 milyon liraya almıştı.

SEZEN AKSU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

AKP'li belediyelerin milyonluk bitki alımı ve peyzaj ihalelerinin adeta abonesi olan şirketin sahipleri dikkat çekici isimler.

40 milyon TL sermayeye sahip olan Mavi Yeşil Turizm Şirketi'nin ortakları Erol Bulut ve Hasan Alas. Şirketin yüzde 50 ortağı Erol Bulut 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP'den İstanbul 3. bölge milletvekili aday adayı olmuştu.

Bulut, 15 Temmuz Gazileri Platformu'nun da başkanlığını yapıyor. Şirketin diğer ortağı Hasan Alas da eski AKP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi. 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısında kullandığı “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem” sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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