AKP’li belediyenin zarar eden şirketine 30 milyon sermaye aktarımı tepki çekti

AKP’li Elazığ Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında belediyenin iştiraklerinden olan ve 3 yıldır zarar ettiği belirtilen Elazığ Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi (EBUAŞ)’a 30 milyonluk sermaye aktarımı görüşmelerinde MHP ve CHP itiraz etti. Meclis başkanvekili Aydın Kara ise, “EBUAŞ hayırsız evladımız yapacak bir şeyimiz yok” demesi meclis üyelerini şaşırttı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı meclis başkanvekili Aydın Kara başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyeye bağlı olan ve zarar eden EBAUŞ şirketinin 85 milyonluk sermayesinin 115 milyona çıkartılması talebine cumhur ittifakı ortağı olan MHP'den itiraz geldi.

“EBUAŞ'DA BİZİM HAYIRSIZ EVLADIMIZ”

EBUAŞ'ın zarar ettiğini ve sermaye aktarımına ihtiyaç olduğunu belirten Meclis başkanvekili Aydın Kara, “EBUAŞ'ta bizim hayırsız evladımız diyelim artık yapacak bir şeyimiz yok sıkıntıları defalarca başkanımız burada anlattı. Ne yapalım hayırsız diye kapıya atacak halimiz yok. İnşallah ıslah olur bir gün bize para kazandırır düşüncesiyle devam ediyoruz” dedi.

“3 YIL GEÇTİ EBUAŞ'IN GENEL MÜDÜRÜ BİLGİ VERMEDİ”

3 yıldır yapılan çalışmalarla ilgili EBAUŞ genel müdürü tarafından bilgi verilmediğini belirten MHP meclis üyesi Behçet Susmaz,

“Eski belediye başkanı Mücahit Yanılmaz bey döneminde de bu dönemde de biz devamlı EBUAŞ ile ilgili endişelerimizi sıkıntılarımızı ifade etmeye çalışıyoruz.

Biz EBUAŞ'ın düşmanı değiliz, orada çalışan insanların da düşmanı değiliz, belediyenin de düşmanı değiliz. Burada bazı endişelerimiz var bunları biz hep gündeme taşıyoruz.

Allah rızası için üç sene geçti bu EBUAŞ'ın genel müdürü olacak beyefendi bir gün grubumuzu çağırıp da ‘arkadaşlar gelin ben size projelerimizi, yaptıklarımızı anlatayım, endişelerinizi gidermek için size bilgi vereyim' demedi.

Sayın belediye başkanımız getirdi sağ olsun biz eskiden onu da göremiyorduk. Bu sayın genel müdürümüz meclise gelmez çünkü Ak Partili meclis üyesi arkadaşlarımız memnun oyda veriyor, para da veriyor.

Ak Parti meclis üyesi arkadaşlar ellerini kaldır indir onlar için mesele değil. Memnun olmayanlara izah etmesi lazım bizim için sıkıntı. EBUAŞ sizin evladınızdı hayırsız evlat olduğunu ben söyledim siz de kabul ettiniz” diye konuştu.

“BUNA ÖNLEM ALMIYORSAK YANLIŞ İŞ YAPIYORUZ DEMEKTİR”

EBAUŞ'ın zarar etmesine rağmen buna bir önlem alınmadığını belirten CHP meclis üyesi Cafer Yeşil ise,

“Bir yer zarar ediyorsa buna bir önlem almıyorsak burada yanlış iş yapıyoruz demektir. Eğer bir yerde sorun varsa bu soruna çözüm bulmamız lazım. Eğer EBUAŞ hayırsız evlatsa hayırlıya çevireceğiz. Bir şekilde bu sorunu çözmemiz gerekiyor.

Bir şirket 3 yıldır zarar ediyorsa 4'üncü yılda kimse kusura bakmasın şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım onun için buna bir çözüm getirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerin ardından EBUAŞ'a 30 milyonluk sermaye aktarımı önerisi mecliste kabul edildi.

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