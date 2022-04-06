AKP’li belediyeye devredilen tesisin makineleri, kilosu 8 liradan hurdacıya satılmış

Bursa İl Özel İdaresi'nin 2013 yılında, Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı'da yaklaşık 3,5 milyon liraya mal ederek kurduğu Meyve-Sebze Kurutma Tesisi, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş'ye devrinden sonra çürümeye terk edildi. CHP İlçe Başkanı Tandoğan Kuru, "Büyükşehir yasasından sonra AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen tesise 3 milyon lira daha harcandı. Çalışmayan tesisteki paslanmaz makineler bugün kilosu 8 liradan hurdacıya satıldı" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da AKP’nin kırsal kalkınma projeleri kapsamında, Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı’da 2013 yılında kurulan milyonluk Sebze-Meyve Kurutma Tesisi çürümeye terk edildi. Tesisteki makineler yok pahasına hurdacıya satılmış.

“ÜZERİNE BİR 3 MİLYON LİRA DAHA HARCANDI”

2013 yılında İl Özel İdaresi’nin 3,5 milyon liraya Ovaazatlı’da Sebze- Meyve Kurutma Tesisi kurduğunu söyleyen CHP Mustafakemalpaşa ilçe Başkanı Tandoğan Kuru, tesis daha sonra Büyükşehir yasası ile AKP’li Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçti. İçerisindeki makinalara 3 milyon lira daha harcandı” dedi.

“BİR KERE BİLE KULLANILMAYAN MAKİNLER HURDACIYA GİTTİ”

Tesisin şaşalı bir şekilde açıldığını ifade eden Kuru, “Köy halkı tesisi kooperatif bünyesinde çalıştırmak istedi. Büyükşehirin yüksek kira istemesi nedeniyle kaldı. Adeta köylünün elinden burası alındı. İçinde bir kere bile startına basılmayan paslanmazlardan oluşan makineler dahil kilosu 8 liradan hurdacıya verildi. Koca tesis komple boşaltılıp çürümeye terk edildi” ifadelerini kullandı.

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