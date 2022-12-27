AKP’li belediyeye Sedat Peker şoku

Gaziantep’in AKP’li İslahiye Belediyesi’nin resmi sitesi, “İhaleye fesat karıştırma” uyarısıyla Sedat Peker adı kullanılarak hacklendi. Bunun üzerine belediye web sitesini kapattı.

Ahmet KAYA

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Başkanlığını AKP'li Kemal Vural'ın yaptığı İslahiye Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan islahiye.bel.tr adresine girmeye çalışanlar, sayfa açıldığında şok bir görüntüyle karşılaştı.

İNTERNET SAYFASI HACKLENDİ

Sayfada, “İhaleye fesat karıştırma” uyarısı ve Sedat Peker'in fotoğrafı ekrana yansıdı. Sayfanın sağ alt köşesinde ise, AKP'li Başkan Kemal Vural'ın fotoğrafının yanına Reis Sedat Peker isminin yazılması dikkat çekti. Bunun üzerine belediyenin internet sayfası erişime kapatıldı. Bu kez sayfaya girmeyi deneyenler, “Sayfa çalışmıyor. http EROR 500” uyarısıyla karşılaştı.

ÇEŞİTLİ İDDİALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İslahiye Belediyesi ödenmemiş borçları ve kaçak kum ocağı çalıştırılması iddiasıyla gündeme gelmişti. Belediyenin yaklaşık 6 ay önce İslahiye OSB'de 10 dükkanın 1 milyon TL'den ihaleyle satışının iptal edilerek, yaklaşık 250 biner TL'ye satıldığı iddiaları da ilçede tartışma konusu olmuştu.