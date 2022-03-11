AKP’li belediyeyi de kriz vurdu

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, TÜİK endekslerinde fiyat farkı parametrelerinin yüksek rakamlara ulaşmasını ve asgari ücretteki öngörülemeyen artışı gerekçe göstererek daha yılın üçüncü ayında ek bütçe yaptı. 800 milyonluk 2022 bütçesine, 705 milyonluk ödenek eklendi.

Özlem GÜVEMLİ

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2022 yılı gider bütçesi 800 milyon TL olan Eyüpsultan Belediyesi, yılın üçüncü ayında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bütçesini neredeyse 2 katına çıkarmak zorunda kaldı. Eyüpsultan Belediye Meclisi'nin mart ayı oturumlarında 2022 bütçesine 705 milyon liralık ek ödenek talebi gündeme geldi.

“OLAĞANÜSTÜ HARCAMALAR MEYDANA GELDİ”

Talepte, Covid-19 salgınının etkisinin azalması nedeniyle belediyenin yatırımlarını hız verdiği, bunun yanı sıra asgari ücrette öngörülmeyen bir artış meydana geldiği belirtilerek “KHK personel maaşlarında ciddi bir artışa neden olmuştur. Ayrıca TÜİK fiyat endekslerinde fiyat farkı parametreleri yüksek rakamlara ulaşması nedeniyle müdürlük bütçelerinde olağanüstü harcamalar meydana gelmiştir. Bahse konu bu harcamalar nedeniyle gider bütçemizde 705 milyon TL ek maliyet oluşmuştur. Buna karşılık belediyemizin bilanço değerlerine katmış olduğu arsaların satışı ile gelir bütçemizde de artış gerçekleşmiştir” denildi. Gider bütçenin arttırılarak bu bedelin ek ödenek olarak verilmesi istendi.

“YENİ BİR BÜTÇE GİBİ”

10 Mart tarihli meclis oturumunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ek ödenek talebi oya sunuldu. CHP'li Meclis Üyesi Nilgül Esentepe “2022 gelir bütçesi 815, gider bütçesi 800 milyon. Bütçemizi 2 katına çıkaran, yeni bir bütçeye eşdeğer 705 milyonluk ek ödenek talep ediliyor. Davalık arsa satışlarının gelir bütçesine dahil edilmesi risk oluşturuyor. Bu nedenlerle ret veriyoruz” açıklamasında bulundu.

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“Belediyemize teşekkür etmek istiyorum; plan, proje yaptı bir bütçe getirdi. Belediye başkanımızın Ankara ve bakanlıklarla yaptığı görüşme neticesinde; biliyorsunuz bir emniyet binası yapıyoruz, İçişleri Bakanlığı'ndan destek veriliyor. Bizim bunu bütçelendirmemiz gerekiyor. Sadece Eyüp'e değil bütün İstanbul'a hizmet edecek bu müdürlük.

Sahile sportif tesisler yapılıyor. Spor Toto'dan gelecek kaynak var. Personele gelen zamlar var. Elbette arsa satışında gelecek geliri de kısmen kullanacağız. Belediyeler bütçeleri ile ilgili tasarrufta bulunabilir.

Denetim yetkisi mecliste. Bu sene 1.5 milyon olacak bütçe. Bütçe; Fen işlerinde, sosyal içerikli projelerde kullanılacak. Yatırımlarda kullanılacak. Bakanlıklardan gelen yatırım tekliflerini bütçelendirebilmemiz için ek bütçeye ihtiyaç var. Eyüp'e ek bütçe kazandırdığı için belediye başkanına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Tartışmaların ardından ek ödenek talebi oyçokluğu ile kabul edildi.

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