AKP’li Çelik’ten altı partiye yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, altı partinin parlamenter sistem çalışmasını değerlendirdi: Bu siyasi savrulmadan başka bir şey değildir.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Merkezi ziyareti ve milletvekilleriyle buluşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik; CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin parlamenter sistem çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

– Karşı ittifak içindeki siyasi tartışma bizi çok ilgilendirmiyor. Belli sayıda bir parti, parlamenter sistemle ilgili olarak bir ittifak içinde olduklarını ifade ediyorlar. Vatandaşın önüne böyle bir projeyle çıktığınız zaman bir iç tutarlılığınız olması lazım. Ama tutarsızlığın büyüdüğünü görüyoruz.

– O ittifakın içinde kimin kime muhtaç olduğu milletin tartışması değil, kimseyi ilgilendiren bir konu değil. Tutarsızlıklar net bir şekilde görülüyor. Ne oturma düzeni, ne kimin kime muhtaç olduğu tartışmaları gerçek tartışmalar değil. Bu siyasi savrulmadan başka bir şey değildir.

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