AKP’li eski vekilden yargı eleştirisi: Bu yıkıma dur diyecek otorite belli

AKP’li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından bazı eleştirilerde bulundu. Kocabıyık, "Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

25. ve 26. Dönem AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Twitter hesabından yargıyla ilgili bazı mesajlar paylaştı.

Kocabıyık, paylaşımlarında şunları belirtti:

* Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.

* Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.

İlginizi Çekebilir Taksim'de Gezi Davası protestosu