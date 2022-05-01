AKP’li Mamak Belediyesi 3.5 milyonluk bitki aldı!

Vatandaş ekonomik krizle boğuşurken, Ankara’nın en yoksul ilçelerinden Mamak’ta AKP’li belediye 3.5 milyon liraya bitki aldı...

Deniz AYHAN

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AKP'li Mamak Belediyesi 15 Nisan 2022'de ihaleye çıkarak 241 bin 95 parça bitki alacağını duyurdu. İhale sonucu 21 Nisan 2022'de Onur Üretim Yapı Peyzaj ile 3 milyon 470 bin 975 TL'lik sözleşme imzalandı. Alınacak bitkiler arasında, karaçam, toros sediri, batı mazısı, bodur mavi ladin, altuni top mazı gibi ağaçların yanı sıra, ithal ters huş, oya ağacı, erguvan, bulut ağacı, amerikan dişbudak, güvey kandili, japon soforası, mabet ağacı da bulunuyor.

Ayrıca, altın çanak, kadın tuzluğu, bahar dalı, cennet bambusu, top şimşir, meyland gülü, kartopu, gelin tacı, mavi çim gibi bitkiler de alındı. Listede, lavanta, adaçayı, biberiye, lavantin, kekik, peyzaj gülü, leylak, horoz ibiği, fare kulağı, aslanağzı çiçeği, gavura çiçeği, yaban ak asması otu gibi aromatik ve mevsimlik bitkiler de yer aldı. Mamak Belediyesi 3 Aralık 2021'de 346 bin 386 TL'lik çalı, 28 Ağustos 2020'de 65 bin 860 adet ardıç, 30 Nisan 2020'de 581 bin 160 TL'ye mevsimlik çiçek, 2019'da ise 258 bin 307 TL'lik lavanta ve fidan, 294 bin 150 TL'lik de mevsimlik çiçek satın almıştı.