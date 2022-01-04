AKP’li meclis üyesi: Ne kadar oy, o kadar hizmet

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Büyükler sosyal medya hesabından, "Bundan sonra yüzde 100/80 oy verene tam hizmet, 100/20 verene çeyrek hizmet verecez" mesajı paylaştı. Büyükler, gelen tepiler üzerine de mesajı sildi.

Ahmet KAYA

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İddiayı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından gündeme getirdi.

Mesajında, Akçakale Belediyesi' inin AKP'li Üyesi Ahmet Büyüker'in paylaşımını ekleyen Tanal, “AKP'li Şanlıurfa Akçakale Belediyesi'nin AKP'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Büyükler'in, ‘AKP'ye oy vermeyenlerin belediye hizmetlerinden mahrum bırakılacağı' yolundaki bu paylaşım doğru mu?' diye sordu.

BU AYRICALIKTIR

Tanal, bu paylaşıma ek olarak ise, “Şayet paylaşım doğruysa bu ayrıcalıktır. Eşitliğe aykırıdır. TİHEK resen harekete geçmelidir. Hangi mahallenin, hangi köyün AKP'e oy verip vermediği yönünden tutulan kayıtlar, bu paylaşım aynı zamanda fişleme anlamına gelir.

AKP'nin hizmet anlayışı bu mudur? AKP'li belediyeler kendilerine oy vermeyen yurttaşları hizmetten mahrum mu bırakıyor?” değerlendirmesinde bulundu.

BİR OYUMUZA MUHTAÇ OLACAKLARINI UNUTMASINLAR

AKP'li Meclis Üyesi'nin skandal paylaşımının altına Dost Halil adlı bir sosyal medya kullanıcısı, “Sen seçmen ayırt etmezdin sayın encümenim” yazınca Büyükler bu mesaja, “Dost Halil dün bana söylendi toplantıda. Ben ayırtmam, ayırtanlar var” şeklinde cevap verdi.

Bu cevap üzerine Dost Halil adlı kullanıcı da, “Ahmet Büyükler, sayın encümenim yolun sonu görünüyor.Allah kerim, bizi bur bardak suya muhtaç edenler bir oyumuza muhtaç olacaklarını unutmasınlar” diye yazdı. Büyükler de bu yanıta ‘Okey' işaretiyle cevap verdi.

HERKES BİLDİĞİ GİBİ KONUŞAMAZ

İddialarla ilgili olarak SÖZCÜ'nün telefonla ulaştığı AKP'li Akçakale Belediye Meclis Üyesi Ahmet Büyükler iddialara cevap vermezken, paylaşımın hatırlatıldığı AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise, “Parti disiplini diye bir şey vardır. Herkes kafasına göre konuşamaz, bir şeyler yazamaz.

Biz böyle bir karar almadık. Böyle karar olur mu? Biz herkese hizmet etmek zorundayız” diye konuştu.

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