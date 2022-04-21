AKP’li meclis üyesinin madeninde yine dinamitler patladı

Aydın’ın Çine ilçesinde Madran Dağı eteğindeki Topçam Köyü’nde asırlık ağaçları kesmesi ve haftada iki gün 50 metre mesafedeki yerleşim yerlerinde paniğe neden olan patlatmaları yapan AKP’li Çine Belediye Meclis Üyesi Muhammet Demir’in madeninde bugün de patlama gerçekleştirildi. Köylüler, "Bu, meydan okuma ve hiç kimseyi umursamıyoruz mesajıdır" dedi.

Latif SANSÜR

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AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Demir'in sahibi olduğu Topçam Köyündeki Kuvars Maden İşletmesi'nde bugün gerçekleştirilen patlatma, çevrede yine paniğe neden oldu.

Haftada iki gün yapılan patlamalardan en fazla etkilenen 50 metre mesafede evleri bulunan Coşkun ailesi yine büyük panik yaşadı. Cennet-Ali Coşkun çifti ve üniversite öğrencisi kızları, dinamitler art arda patlarken korkudan çığlıklar attı.

“MEYDAN OKUMA PATLAMASI”

Yerleşim yerlerine bu kadar yakın noktada patlatma yapılmasının yasalara aykırı olmasına karşın, şirkete kimsenin müdahale etmediğini söyleyen Topçam Köyü sakinleri, “Maden şirketi son 5 günde onlarca asırlık çam ağacını kesti. Müdahale edip durdurduk. Ertesi gün bu bölgede yangın çıktı. Orman nemli olduğu için yangın büyümedi. Bir gün sonra yine çamları kesmeye başladılar. Yine durdurduk. Bununla ilgili haberler ve Çine Yaşam Platformu'nun tepkileri bugünkü SÖZCÜ gazetesi ve bazı basın organlarında yer aldı. Bizi ve tepkileri umursamadıklarını göstermek ve meydan okumak için bugün büyük bir patlatma daha yaptılar. Burada hiçbirimizin, can güvenliği yok. Evlerimiz, arazilerimiz, hayvanlarımız tehdit altında” diyerek güvenlik güçlerini görevlerini yapmaya davet etti.

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