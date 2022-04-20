‘AKP’li meclis üyesinin şirketi dinamit patlatıyor, ağaç kesiyor’

Aydın'ın Çine ilçesindeki Madran Dağı Topçam Köyü'nde ki maden ocakları için asırlık çam ağaçların kesilmesine yöre sakinleri tepki gösterdi. SÖZCÜ'ye konuşan Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP) sözcüsü Ahmet Uslu, "Madran Dağının geleceği tehlikede" dedi.

Latif SANSÜR

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AKP'li Çine Belediye Meclis Üyesi Muhammet Demir'in sahibi olduğu Kuvars Maden İşletmesi'nin (Eysim Madencilik) sorumluluk alanındaki asırlık çam ağaçlarının kesilmesi köylüleri isyan ettirdi.

Haftada iki gün kontrolsüz patlatma yapılan maden sahasında 5 gün önce kesim yapıldığı, köylülerin müdahalesi üzerine kesimin durdurulmasından iki gün sonra ise kesim yapılan bölgede yangın çıktığını ifade eden ÇİYAP dönem sözcüsü Ahmet Uslu, “Madran Dağı'nın geleceği tehlikede, yakamadılar kesmeye başladılar. Şirketler bölgenin peşini bırakmıyor, arsız bir şekilde üstüne gidiyor” dedi.

“MADRAN DAĞI TEHLİKEDE”

Madran dağının yamacındaki köylerinde Türkiye'nin en kaliteli ve sağlıklı Topçam ve Madran suyunun çıktığı kaynağın hemen üstünde patlatmalı maden ocaklarının olmasına isyan eden ÇİYAP sözcüsü Uslu, “Maden için ormanlar acımasızca yok ediliyor. 5 gün önce çam ağaçları kesilmeye başlanınca köylülerin müdahalesi ile kesim durduruldu.

İki gün sonra bölgede yangın çıktı, ortalık nemli olduğu için yangın büyümeden söndürüldü. Bugün sabah saatlerinde de yine aynı bölgede orman ağaçlarını kesmeye başladılar. Bu çam katliamını da köylüler sabah saatlerinde tepki göstererek durdurdu. Şirket peşini bırakmıyor, arsız bir şekilde üstüne gidiyor. Bu girişimler bu yaz Madran Dağı'nın tehlikede olduğunu gösteriyor. Madran Dağında bir yangının çıkacağını söylemek için falcı olmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜNÜN, ÇEVRECİLERİN GÜCÜ YETMİYOR”

Maden şirketlerinin siyasi partilere ekonomik yardımları ve bürokrasi ile ilişkileri nedeniyle istediklerini yaptıklarını öne süren Uslu, “Maden şirketlerinin sahipleri tüm partilerin ilçe örgütlerine ekonomik yardım yaptıkları ve önerdikleri isimleri yönetici seçtirdikleri için partilerden ses çıkmıyor. Örneğin ağaç kesen bu madenin sahibi AKP'li meclis üyesi, muhasebe müdürü ise CHP ilçe yöneticisi.

Dilekçe veriyoruz, avukatlarımız mahkemelerde, resmi dairelerde girişimlerde bulunuyor, ancak sonuç alınamıyor. Kontrolsüz yapılan patlatmalarda vatandaşların mağduriyeti ile ilgili haberler çıkınca, Valilik, yerleşim yerlerine çok yakın alandaki patlatma izinlerini iptal etti. Maden sahibi Ankara'ya gidip AKP'li milletvekilleriyle fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı, üç gün sonra yerleşim yerlerine bu kadar yakın noktada patlatma yapılması yasalara aykırı olmasına karşın, yine patlatma izni aldı” şeklinde konuştu.

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