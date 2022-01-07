AKP’li Özkan’dan CHP’li Özel’e eleştiri

TBMM AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı konuşmada çocukların Kur'an kursu eğitimine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özkan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i çağırıp 'Sen nasıl böyle konuşuyorsun?' demesi yetmez" ifadelerini kullandı.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Mavi Konak’ta gazetecilerle bir araya gelen TBMM AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, düzenlediği basın toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özgün Özel’i eleştirdi.

Muhalefetin, Türkiye’nin düşmanları ile ittifak yapan bir anlayışta olduğunu ileri süren Özkan, Türkiye’nin muhalefet sorunu olduğunu dile getirdi.

“ASLA AFFETMEYECEĞİZ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı konuşmaya tepki gösteren Özkan, “Özel’in TBMM’de vatandaşlarımızın çocuklarına okul öncesi eğitim kurumlarında Kur’an öğretilmesini yobazlıkla suçlamasını kınıyoruz. Bunun kabulü mümkün değil. ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satmak’ hesabıyla bu ülkenin ve milletin gözünün içine baka baka milletimizin değerlerine hakaret eden, inancını yobazlıkla suçlayan Özel’i ve CHP’yi milletimize şikayet ediyoruz. Asla affetmeyeceğiz” dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN ‘SEN NASIL BÖYLE KONUŞUYORSUN?’ DEMESİ YETMEZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’i yaptığı konuşmayla ilgili uyardığını öne süren ancak yeterli olmadığını ifade eden Özkan, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’i çağırıp ‘Sen nasıl böyle konuşuyorsun?’ demesi yetmez. Eğer helalleşme istiyorsan Bay Kemal, o zaman milletimizin değerlerine hakaret eden Özgür Özel’e CHP’nin tüzüğüne göre gerekli soruşturmayı başlat, biz de senin helalleşmedeki samimiyetini görelim” diye konuştu. DHA

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