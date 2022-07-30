AKP’li Savcı Sayan’a tepki: Bu savaş halini yaşatanlara yazıklar olsun!

Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım, AKP'li Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın adamlarıyla birlikte yakınlarının marketinin önünde uzun namlulu silahlarla ateş açılan anların videosunu paylaştı. Yıldırım, "Kaçışan halkımıza, analarımıza, bacılarımıza, küçük çocuklarımıza bu savaş halini yaşatanlara yazıklar olsun" dedi.

Orhan BOZKURT

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Ağrı’da Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırm ile AKP’li Savcı Sayan arasında yaşanan olayların yankıları devam ediyor. AKP’li Savcı Sayan’ın korumaları ve yakınları ile kentte uzun namlulu silahlarla yürüdüğü görüntüler gündem olmuştu.

27 Temmuz gecesi yaşanan olayda adamları ile Ağrıspor Başkanı Yıldırım’ın yakınlarının bulunduğu Murat Mahallesi’ndeki marketin önünde yaşanan olayların görüntüsünde çok sayıda silah sesi duyuyluyor. Videoda, sokakta bulunan kadın ve çocukların silah seslerini duyunca kaçtıkları görülüyor. Kadınlarından birinin “Savcı Sayan” diyerek bağırdığı da duyuyluyor.

“İNŞALLAH HAK ETTİKLERİ CEZAYI ÇEKERLER”

Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım, görüntüleri dün gece “Kaçışan halkımıza, analarımıza, bacılarımıza, küçük çocuklarımıza bu savaş halini yaşatanlara yazıklar olsun. İnşallah hak ettikleri cezayı çekerler tek kelimeyle yazıklar olsun” notuyla yayınladı.

Ağrıspor Başkanı Yıldırım, Sayan’ın Ağrıspor’u ele geçirmek istediğini belirterek, “Beş yıllık kulüp müdürümü bilgi sızdırması için işe almış. Kulüp müdürünü tehdit etmek için geldiler ve kavga çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç silah çekince bizimkiler de yumruk atıyor ve Ahmet Tunç kaçıp Savcı Sayan'ın yanına gidiyor. 20 dakika sonra Sayan, 100 kişilik bir grupla sahip olduğumuz marketin önüne geliyor. Ahmet Tunç'un kardeşi hücum ediyor. Bunun üzerine tekrar birbirine giriyorlar. Savcı Sayan, şoförü tarafından arabaya koyulup kaçırılıyor. Orada bulunan 8-10 tane sivilin, yani hiçbirinin resmi forması yok, havaya belki 200 tane mermi sıkıyorlar” demişti.

Savcu Sayan ise yaptığı açıklamada olayların Ağrıspor ile ilgisi olmadığını açıklamıştı.

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