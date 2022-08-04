CHP’li Torun’dan Özhaseki’ye yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyeleri hedef alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı'dan oluşan Yerel Yönetimler Heyeti, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.

Heyet Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman İl Başkanlığı'nda CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

TÜTÜN ÜRETİCİSİ PERİŞAN

Adıyaman ve Malatya dahil bölgedeki tütün üreticilerinin perişan olduğunu belirten Torun, çıkarılan bir yasa ile birlikte tütün ticaretine 3-6 yıl arasında hapis cezası getirilmesinin üreticiye verilecek en büyük ceza olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

*Dünya ile yarışacak bir ürün üretiliyor ama siz uyuşturucu tacirlerine göz yumuyorsunuz, gözünüzü tütün üreticisine dikmişsiniz. Kazanan Amerikan şirketleri.

*Siz üreticiyi desteklemeyeceksiniz de şimdiki Tarım Bakanı'nın söylediği gibi Venezuela'da mı Afrika'da mı tarım yapacaksınız?

*Kendi üreticisine sahip çıkmayan bir iktidar, halkın iktidarı olamaz olsa olsa kartellerin lobilerin iktidarı olur. Artık Adıyamanlıları kandıramazsınız.

İKTİDAR İSTİYOR TÜİK AÇIKLIYOR

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının inandırıcılığını yitirdiğini de vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, “İktidar hangi rakamı istiyorsa TÜİK onu açıklıyor. TÜİK Başkanı enflasyon rakamlarını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gitti görüştü. Herhalde dedi ki ‘Sen öyle rakamları bırak al şu kâğıdı ben sana yazdım enflasyon oranını aylık yıllık sen bunları açıkla' dedi’ şeklinde konuştu.

Torun açıklamasının devamında, “Yani bu rakamlar sarayın açıkladığı rakamlardır. Halkın enflasyonu en az 2-3 katı. Son 4 yılda; 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 TÜİK Başkanı değişti ama sorunlarımız çözülmedi. Aslında değişmesi gereken bu iktidar, değişmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan” diye konuştu.

MİLLETİ EKONOMİST YAPTILAR

Vatandaşın cebinde parası olmayınca kredi kartlarına yüklendiğini, asgari borcu ödeyerek çarkını döndürmeye çalıştığını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eleştirilerini şöyle sürdürdü:

*Milleti ekonomist yaptılar, finansçı yaptılar. 2021 yılının ilk 6 ayında kredi kartı borç takibine düşen kişi sayısı 408 bindi, 2022'nin 6 ayında bu sayı 748 bin kişi oldu.

*Toplamda kredi kartı borç takibinde olan kişi sayısı 4,1 milyon kişi oldu. Ama bankaların kârları azalmadı.

*Bankaların karlılık oranları da yüzde 400 arttı. Kur korumalı mevduata 6 ayda ödediğimiz faiz 40 milyar lira. Dün 30-40 milyar ihracat yaptık diye böbürlene böbürlene anlatıyorlar.

*Senin 6 ayda kur korumalı faize ödediğin para 40 milyar. Bu iktidar tefeciye faizciye çalışan bir iktidar. Bu iktidar maalesef yoksulluğu yok eden değil yoksulluğu yöneten bir iktidar.

ÖZHASEKİ'YE BELEDİYE YANITI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, Uşak'ta CHP'li belediyeleri eleştirmesine de cevap veren Seyit Torun, bu konuda da şunları söyledi:

*Özhaseki belediyelerimize Uşak'ta laf atmış. Bunlar hala 31 Mart'ı sindiremediler. Belediyelerimize her türlü baskıyı, engellemeleri yapmalarına rağmen, belediyelerimizin sorunları çözmesi, tıkır tıkır çalışması, vatandaşlarımıza hizmet etmesi bunları öyle rahatsız etmiş ki ‘ne yapsak ne etsek de bu belediyeleri halkın gözünden düşürsek' diye uğraşıyorlar.

*Düşüremezsiniz. Özhaseki'ye şunu söylemek istiyorum. Hazır Uşak'a gitmişken belediyenin 150 kamyon kaldırım taşını kaybettiği ifade edildi. O kayıp taşların peşine düş bakalım, hazır oradayken onları bir bul bakalım. Yıllardır ağızlarına dolamışlar çöp, çukur, çamur…

*Siz bu ülkenin bütün kaynaklarını kullanmanıza rağmen, her türlü desteği görmenize rağmen haliniz ortada. Sayın Özhaseki, siz belediyeciliği milletin parasını yandaş vakıflara aktarmak olarak kabul ediyorsunuz.

*Biz o paraların kuruş kuruş hesabını veriyoruz. Sizin belediyeleriniz de açıklasın da bir görelim bakalım. Ama sizin belediyeniz Ankara'da 801 milyon doları Ankapark'a gömdü hiç sesinizi çıkarmadınız.

*İstanbul'da 85 milyar dolarlık imar rantını yaratıp birilerine aktarırken hiç sesiniz çıkmadı. Ama Sayın Özhaseki artık o devirler kapandı. Biz halkın parasını halka harcıyoruz.

FETÖ TAKTİKLERİYLE HAREKET EDİYORSUNUZ

Konuşmasında KPSS sorularının bir dershanenin deneme sınavındaki sorularla aynı olmasıyla başlayan tartışmalara de değinen Seyit Torun, bu konuda ise şu değerlendirmeyi yaptı:

*Soruların çalınması mı sızdırılması mı diyelim bir olay yaşandı. ÖSYM Başkanı'nı görevden aldılar af dilediler. Biz sizin FETÖ taktikleriyle hareket ettiğinizi biliyoruz.

*Bunu ilk defa yapmıyorsunuz zaten. Suçluyu bulup gerekeni yapmanız gerekirken şikâyet ediyorsunuz.

*Siz şikâyet makamı değil icra makamısınız. Aslında kimin ne yaptığını biliyorsunuz da işinize gelmiyor. Balık baştan kokar. Gerçi KPSS'ye girip de yüksek puan alan kardeşlerimizin de hakkını nasıl yediğini biliyoruz.

*20 yıldır yüksek puan almasına rağmen KPSS'de yandaşı aldığınızı, o insanların hakkını sözlüde yediğinizi, elediğinizi de biliyoruz.

*Sizin mağduriyetiniz bir değil ki. İnsanlarımızı ayrıştırmanız hak yemeniz ilk defa olmuyor ki. Bu haksızlığınıza ilk seçimde son vereceğiz.

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