AKP’li vekil Araplar’dan şikayet edenleri hedef aldı: Herkes ayağını denk alsın

AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Körfez ülkelerinden bölgeye akın eden Arap turistlerle ilgili sosyal medyadan yükselen tepkilere Trabzon meydanında çektiği video ile cevap verdi: Yılların emeğini bir avuç kötü ve art niyetli ırkçıya, vatan hainine yedirmeyiz. Buna sessiz kalmayız herkes bilsin, herkes ayağını da denk alsın.

Elif ÇAVUŞ

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AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Körfez ülkelerinden Trabzon ve bölge illerine gelen Arap turistlerle ilgili şikâyette bulunan kişileri hedef alan bir açıklama yaptı.

GELİRİN ARTIRILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Konuyla ilgili Trabzon meydanında çektiği video ile sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

*Trabzon ve bütün Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir değer olan turizmin en önemli unsuru Arap coğrafyasından gelen turistlerin bölgemiz turizmine olan ekonomik katkıları hepimizin malumudur.

*Bu Türk turizminin geleceği ve turizmden elde edilen gelirin artırılması açısından önemli bir faktördür.

*Arap ülkeleri vatandaşları için önemi oldukça fazla olan yeşilliği, yaylaları, gölleri ile doğal çekiciliğin merkezi durumundaki bölgemiz Doğu Karadeniz hazır altyapısı, tesisleri ile önemli imkanlar sunmaktadır.

TRABZON CENEVRE İLE YARIŞIYOR

Trabzon'un Cenevre'yle yarıştığını ileri süren Ayvazoğlu, “Bu alt ve üst yapı yatırımları, bu tesisler, bu ulaşım ağları çok büyük emekler verilerek oluşturuldu. Neticede bölge olarak emelimize önemli ölçüde ulaştık ve meyvelerini toplamaya başladık. Bakın bu yıl içerisinde yani şu ana kadar inen uçak sayısı 9 bin, günlük ortalama araç kiralama sayısı 7 bindir. Rakamlara bakar mısınız? Özellikle Körfez ülkelerinden yüzbinlerce turistin tercihi oldu şehrimiz. Arap turistlerin bugüne kadar özellikle rağbet ettiği, favori şehri Cenevre ile yarışıyor Trabzon” ifadelerine yer verdi.

HERKES AYAĞINI DENK ALSIN

Sosyal medya üzerinden Arap düşmanlığı püskürtüldüğünü söyleyen Ayvazoğlu, bu kişileri vatan haini olarak niteledi ve şu açıklamayı yaptı:

*Arap misafirlerimizi hedefe koyan açıklamalar manidar olduğu kadar şüphelidir de? Kim bu sosyal Arap turisti misafirlerimizi hedefe koyan sosyal medya paylaşımlarının sahipleri?

*Kim bu provakatörler? Açıkçası ben bunları bir avuç ırkçıdan ibaret diye de düşünmüyorum.

*Bana daha çok ulusal ekonomimizi darbeleme maksatlı operasyonel bir girişimin failleri gibi geliyor bu şahıslar.

*Bana daha çok turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için yarıştığımız rakip ülkelerin turizm ajanları gibi geliyor bunlar.

*Fakat ilan ediyorum; yılların emeği ile ortaya çıkmış bu tabloyu bir avuç kötü ve art niyetli ırkçıya, vatan hainine yedirmeyiz.

*Hukuki yollara başvurmak dahil her türlü yakalarına yapışırız. Hadlerini bilsinler! O rahatsız olanların, o Arap turistlerimizi, misafirlerimizi hedefe koyanların bu bölgeye, bu şehre bir faydaları var mı?

*Yahu turizmde etnisite, kavmiyetçilik mi olur? Turistin milliyeti mi olur? Efendim Arapça tabelalar varmış işyerlerinin üzerinde, e nasıl anlaşacak esnafımız bu insanlarla?

*Nasıl satacak malını? Bodrum’da Antalya’da ağırlıklı müşteri kitlesi Alman ve İngiliz turistler için asılı Almanca yahut İngilizce tabelalardan da rahatsız oluyor musunuz?

*Bu turizmimiz üzerinden ulusal ekonomimizi hedefe koyma girişimleri karşılıksız kalmayacaktır ve bu sadece şehrimiz Trabzon’a değil ülkemize kötülüktür, ihanettir.

Buna sessiz kalmayız, herkes bilsin, herkes ayağını da denk alsın.

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