AKP’li vekil, zamları küresel güçlere bağladı

AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık, kentteki oda başkanlarıyla yapmış olduğu toplantıda ekonomik kriz ve esnaflara gelen yüksek faturaları küresel güçlerden kaynaklı olduğunu söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık, kentteki oda başkanlarıyla esnafların sorunlarını dinlemek için bir araya geldi.

Asgari ücrette tarihte görülmemiş bir zam yapıldığını savunan AKP'li vekil Balık, “20 yıllık iktidarımız boyunca vatandaşımızı, küçük esnafımızı hiçbir zaman ekonomik baskının altında ezdirmedik” diye kaydetti.

“KÜRESEL GÜÇLER YAPTI”

Ekonomik krizin farkında olduklarını belirten AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık,

şu ifadeleri kullandı:

* Hepimiz biliyoruz ki dünya ekonomik bir kriz içerisinde dünyada ekonomi küçülürken Türkiye'nin bundan ayrı bir yerde değerlendirilebilmesi mümkün değil.

* Elbette ki pandemiden kaynaklı, ekonomik krizden kaynaklı sıkıntılar, küresel ısınmadan ve küresel güçlerin yaptıklarından dolayı ebetteki ekonomik sıkıntılar bize de yansıdı. Biz iki yılı aşkın bir süredir pandemiyle mücadele ediyoruz.

* Bugüne kadar ne hastanelerimizde hastalarımıza bir sıkıntı çıktı ne ilaca ulaşımda bir sıkıntı çıktı ne de sağlığa ulaşımda bir sıkıntı çıktı.

* Kapanma sürecinde esnaflarımız sıkıntının en büyüğünü yaşadılar ancak devlet mümkün olduğunca esnaflarımıza desteklemeye çalıştı.

* Sayın cumhurbaşkanımızda geçen gün açıkladı. Biz son iki yılda enerji de doğalgazda gelen zamları özellikle faturalara yansıtmamak için yalnızca geçen yıl 165 milyon lira devlet destekledi.

* Dün enerji bakanımız yeni bir açıklama yaptı esnaflar üzerindeki enerji maliyetini yüzde 25 kadar indirime gidildi. Bununla birlikte AK Partili belediyeleri suda yüzde 7'li bir indireme gitti. Dünya gıdaya ulaşımda sıkıntı yaşarken biz ülkemize bu sıkıntıları yaşamıyoruz.

*Yaşanan ekonomik sürecin farkındayız ancak biz 20 yıllık iktidarımız boyunca vatandaşımızı, küçük esnafımızı hiçbir zaman ekonomik baskının altında ezdirmedik.

*20 yılda biz ekonomide güzel işler yaptık bundan sonrada yapacağımızdan emin olun. İlk defa asgari ücrette hükümetimiz döneminde böyle bir zam yapıldı.

“TOKİLER'DE FATURALARIN YÜKSEK GELMESİ BİRİKMİŞ OLAN FATURALAR”

Doğalgaz ve elektrik faturalarından kaynaklı vatandaşlar tarafından yapılan tepkileri de değerlendiren Balık, “İki yıldır devlet bu konuda vatandaşı destekliyor bu yük vatandaşa gelmesin diye zaten devlet bu yükü yüklendi. Ancak belirli bir süreye kadar desteklenebiliyor devletin önceliklerinden biri de şüphesiz yatırım yapabilmek. Biz vatandaşımızı bu zamların altında ezdirmemek için öncelikle memurumuza emeklimize asgari ücretlimize tarihte görülmemiş bir oranda zam yaptık. Dün sayın cumhurbaşkanımız ve bakanımız küçük esnafta elektrikte yüzde 25' yakın bir indirime gitti. Vatandaşların tepkileriyle ilgili olarak da TOKİ'lerde birikmiş faturalar var TOKİ'deki elektrik faturaların yüksekliğindeki en büyük sebep bu bir kısmının da iskânı alınmadı henüz bu geçici bir süreç” ifadelerini kullandı.

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