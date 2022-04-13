AKP’li vekiller çevrecilerden kaçtı

Büyük Menderes Nehri’nin kirliliği, jeotermallerin tarımda, toprakta, suda, havada yarattığı tahribatla ilgili bilgilendirmede bulunmak, çözüm önerilerini sunmak için Aydın, Afyon, Uşak ve Manisa çevre örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Menderes İnisiyatifi, bu illerin milletvekilleriyle görüşmek üzere TBMM’yi ziyaret etti. Çevreciler önceden bilgi verilmesine rağmen Aydın ve diğer illerin iktidar milletvekilleri ile görüşemedi.

Latif SANSÜR

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Menderes Havzası'ndaki illerde bulunan çeşitli demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla oluşturulan “Menderes İnisiyatifi' temsilcileri, TBMM'yi ziyaretlerinde Aydın, Afyon, Uşak ve Manisa’nın iktidar milletvekillerinin büyük bölümüyle görüşme olanağı bulamadı. CHP ve İyi Partili milletvekilleri ile görüştü.

Aydın'ı temsilen Menderes İnisiyatifi'nde bulunan Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, iktidar milletvekillerine whatsapp üzerinden görüşme taleplerini ilettiklerini, JES'ler ve Menderes'in sorunları ile çözüm önerilerini aktaracaklarını belirttiklerini, ancak özellikle AKP'li Aydın milletvekillerinin hiç biri ile görüşme sağlanamadığını söyledi.

ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE

Çevre sorunlarına siyaset üstü yaklaştıklarını belirten Çetinkaya, “Menderes inisiyatifi diğer illerin iktidar vekillerinin bazıları ile görüştü. Ne yazık ki Aydın'ın iktidar milletvekillerine ulaşamadık. Sanırım önyargılı olarak bizim siyaset yaptığımızı birilerinin arka bahçesi olduğumuzu düşünüyorlar ve yanlış düşünüyorlar.

Biz Toprağımızın, incirimizin, havamızın, suyumuzun geleceğimizin derdindeyiz. Bu mücadeleyi siyaset üstü görüyorüz. Tüm siyasetçi ve siyasi partilere aynı mesafedeyiz. Bizim derdimiz siyaset yapmak değil, kimsenin de yandaşı veya arka bahçesi değiliz. Bu talana bu kirliliğe, bu yok oluşa dur demek istiyoruz. Bu topraklar bizim ve üzerinde yaşayanlarındır” diyerek başka bir Türkiye olmadığını söyledi.

SU BAKANLIĞI KURULMALI

Çetinkaya, TBMM Başkanlığına ve görüşebildikleri milletvekillerine Menderes Havzasındaki illerle ilgili ilettikleri raporlarda yer alan sorunları, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini ana başlıklarıyla şöyle ifade etti:

“Menderes Nehri'nin bölge insanları açısından önemini, kirliliği neden olan etkenleri, başta organize sanayi bölgelerindeki arıtmasızlık sorununu, belediyelerin evsel atık ve arıtma tesisi eksikliğini dile getirdik. Tarımsal üretimde bilinçsiz, sorumsuz, denetimsiz şekilde uygulanan kimyasal ilaç kullanıma dikkat çektik.

İklim değişikliği ve nedenleri dile getirdik. Aydın’da JES kaynaklı yaşanan hava, su ve toprak kirliliğini, resmi kaynaklardan elde ettiğimiz, JESlerin faaliyete başladığı tarihlerden bu yana Aydın’da artan kanser ve yaşanan sağlık sorunlarını, yarattığı ekolojik, sosyal ve tarımsal etkileriyle ilgili verileri paylaştık. Su yasasının çıkarılması ve Su Bakanlığı kurulaması için önerimiz oldu.”

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