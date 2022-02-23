AKP’li yöneticiler üç kez tarih vermişti! Şehir Hastanesi yılan hikayesine döndü

Açılışı yılan hikayesine dönen Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 2013 yılında ihalesi yapıldı. 2015 yılında temeli atılan hastane tam 7 yıldır bitirilemedi.

Halil ATAŞ

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AKP’li yöneticilerin, Kocaeli Şehir Hastanesi açılışı için üst üste verdikleri tarihlerin tutmaması muhalefetin tepkisini çekti.

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İYİ Parti olarak biz sağlığın temel hak olduğunu ve özelleştirilmemesi gerektiğini savunuyoruz. Ancak, AKP iktidarı yap-işlet-devret mantığı ile kamu özel ortaklığında pek çok kentte sağlıkta özelleştirmeye gitti. Büyük kamu sağlık kuruluşları kapatıldı, şehir hastaneleri inşa edildi. En azından bu kentlerde atılan adımın sonu getirildi. Kocaeli'de ise yıllar önce başlayan şehir hastanesi inşa süreci büyük bir keşmekeşe dönüştü” dedi.

“HİÇ BİR AKP’LİNİN YÜZÜ KIZARMADI”

Şehir Hastanesi için Kocaeli'deki yer seçiminin çok yanlış olduğuna dikkat çeken Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yemyeşil doğasıyla İzmit'in nefes alabileceği ciğerleri, Cephanelik bölgesi betona boğuldu. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ihalesi 16 Mart 2013'te yapıldı… 2 yıldan fazla bir süre temelini dahi atamadılar.

*20 Mayıs 2015'te temel atma töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan dönemin AKP'li yöneticileri caka satarak inşaatın 29 Ekim 2017 tarihinde bitirileceğini duyurdu. 29 Ekim geldi, ‘2018'de bitirilecek' denildi.

*2018'in sonunda 2019 yılı işaret edildi. Hiçbir AKP'linin yüzü kızarmadı. Hastane inşaatını ziyaret etmeye, boy boy fotoğraf vermeye devam ettiler. 2020 yılında corona virüsü pandemisi başlayınca hastane yeniden gündem oldu.

“AKP İKTİDARININ BECERİKSİZLİĞİ”

Yıl içerisinde çeşitli defalar açılış tarihlerinin açıklandığını söyleyen Yıldız, şunları söyledi;

*Ancak, 2020 yılında da çalışmamlar tamamlanamadı. Son olarak 30 Kasım 2021'de inşaatın tamamlanacağı, kapıların açılacağı açıklandı. Şimdi yeniden 2022 yılının sonu işaret ediliyor. Çünkü müteahhit işi bitiremiyor.

*AKP iktidarının beceriksizliği nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kriz yurt genelinde pek çok projeyi olumsuz etkiledi. Kocaeli'de seçim vaatlerinin büyük bölümü için yapılan ihaleler iptal ediliyor, erteleniyor.

*Çünkü hiç kimse yaklaşık maliyet hesaplayamıyor. Piyasa koşulları gün başına değil saat başına farklılık gösteriyor.

*İşte AKP'ninn bu beceriksizliğinin bir temsili olarak büyük beton yığın Kocaeli Şehir Hastanesi 9 yıldır yanıbaşımızda duruyor. Kent halkı, bir iş nasıl yapılmaz, nasıl ele yüze bulaştırılır acı içinde izliyor.

1080 YATAKLI OLMASI PLANLANIYOR

368 dönüm arazi üzerine inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesi’nin 494 yataklı bölge hastanesi, 124 yataklı kalp ve damar hastalıkları hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 100 yataklı adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı rehabilitasyon ve fizik tedavi hastanesinin yer aldığı projede toplamda 1080 yataklı hastane olması planlanıyor.

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