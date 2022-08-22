AKP’li yöneticiye 4 ayda ikinci adrese teslim ihale

Denizli’de daha önce de araç kiralama ihalelerini alan AKP İl Yönetim Kurulu üyesinin şirketine bir ihale daha verildi. İhalede üç şirket teklif vermesine rağmen, tek teklif geçerli sayıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 18 Mayıs'ta araç kiralama ihalesine çıktı. Üç şirketin teklif verdiği ihalede tek teklif geçerli görüldü.

Tek geçerli teklifi vererek ihaleyi kazanan ise Denizli AKP Yönetim Kurulu üyesi Bayram Ali Çoban'ın şirketi Çoban-Tur oldu.

Üstelik ihalede 2 milyon 370 bin 867 liralık yaklaşık maliyet belirlenirken, Çoban'ın şirketi ile yaklaşık maliyetin de üzerinde, 2 milyon 407 bin 530 liraya 24 Haziran'da sözleşme imzalandı.

İhale şartnamesinde yer alan bilgilere göre yakıtsız olarak kiralanacak 1 binek, 15 pick-up tarzı araç ve 7 minibüs kurum tarafından bu yılın sonuna kadar kullanılacak.

DAHA ÖNCE DE AYNI ŞİRKETE İHALE VERİLMİŞTİ

Çoban-Tur'un Denizli'de aldığı ilk araç kiralama ihalesi de değil. Daha önce SÖZCÜ'de duyurmuştuk.

Nisan ayındaki araç kiralama ihalesine de yine hiçbir şirket çağrılmamış, ihale 788 bin liraya aynı şirkete verilmişti.

Bu ihalede bir diğer dikkat çekici nokta ise ihalenin 21/B pazarlık usulüyle gerçekleşmesiydi. Bu usulle gerçekleşen ihaleler, ‘adrese teslim’ ihaleler olarak biliniyor ve şirketler çağrılarak ihale yapılıyor.

Bayram Ali Çoban ile birlikte şirketin iki ortağı daha var. Bu isimler de İlhan Kıt ve Buğra Çoban.

2002'de kurulan şirket, sermayesini yıllar içinde arttırdı. En son ibra edildiğine göre şirketin sermayesi 4 milyon 750 bin lira olarak kaydedildi.

TASARRUF TEDBİRLERİ YOK SAYILIYOR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarrufa gidilmesi, özellikle araç kiralama, araç kiralama ihaleleri ve araç kullanımıyla ilgili kısıtlamaların getirilmesiyle ilgili tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlamıştı.

Mevcut araçların 2023'e kadar yüzde 20 oranında azaltılacağı belirtilmesine rağmen en son AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 142 milyon 207 bin liraya araç kiralamıştı.

İlginizi Çekebilir AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden adrese teslim ihale