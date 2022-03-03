AKP’liler faaliyet raporu görüşmelerini basına kapattı

Elazığ il özel idaresi Mart ayı meclis toplantısında İl Özel İdaresinin 2021 faaliyeti raporu görüşmelerinin basına kapatılmasına CHP il genel meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ il özel idaresi Mart ayı meclis toplantısı üçüncü günün il özel idaresinin 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. İl özel idaresi Genel Sekreteri Ali Şiş’in meclise yaptığı sunum sonrasında yapılacak olan soru cevap bölümünü meclis başkanı basına kapattı. CHP meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, karara tepki gösterdi.

“SORULACAK SORULARIN BASINA YANSIMASINDAN NEDEN RAHATSIZLAR?”

Faaliyet raporu görüşmelerinin basına kapatılmasını şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu belirten CHP il genel meclis üyesi Mahmut Okcuoğlu, “Faaliyet raporu görüşmelerinin basına kapatılmasını şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu belirten CHP il genel meclis üyesi Mahmut Okcuoğlu, “Mart ayı meclis toplantımızda il özel idaresinin 2021 yılı faaliyet raporunu görüşmelerinde yapılan sunumun ardından geçilen soru cevap kısmının basına kapatılmamasını anlam veremiyorum.

Meclis Başkanı sorduğumuz soruların ve verilecek cevapların basına yansıyacak olmasından neden bun kadar rahatsız. İl özel idaresinin yapmış olduğu birçok tartışmalı karar ve çalışmalarını gündeme getirmemizden mi korkuyorlar? Elazığ halkına yapılan yanlışları göstermemek için gizli kapaklı görüşmelerle meclisten faaliyet raporunu geçirdiler.

Ancak şunu bilsinler ki yapmış olduğu yanlış işlerin karşısında duracağız. Basına kapalı toplantılarla yapılan yanlışları oldubittiye getiremeyecekler. Bu görüşmelerde ilin menfaatine yönelik muhalefetin soracağı ve alacağı bilgiler var. Basını dışarıya çıkartarak gizli kapaklı işler yapıldığına dair işler yapıldığı imasının yaratılması doğru değil” diye konuştu.

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