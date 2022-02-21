AKP’liler mera alanını imara açmak istiyor

Elazığ Malatya yolu mevkinde olan Anduz Köyü'ndeki bir milyon 30 dekarlık mera arazisi AKP’liler tarafından imara açılarak küçük sanayi sitesi kurulmak isteniyor.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ merkeze bağlı Anduz Köyü’nde bulunan bir milyon 30 dekarlık mera arazisi ot bedeli karşılığında imara açılması ve ‘küçük sanayi sitesi' kurulması için AKP'liler harekete geçti. AKP Elazığ İl Hakem ve Demokrasi Kurulu Başkanı Mehmet Turhan tarafından hazırlanan sanayi sitesi çalışma planı MHP ve AKP'li il genel meclis üyelerine sundu.

Önümüzdeki meclis toplantısında mera alanın imara açılmasına dair önergenin geleceği beklenilirken MHP'liler ise imara açılmak istenen yerin mera alanı olması nedeniyle hazırlanan projeye mecliste onay vermeyecekleri öğrenildi.

AKP’LİLER PROJEYİ HAZIRLAMIŞ

AKP'li Turhan tarafından hazırlanan ve bin 500 adet dükkanın olacağı Küçük Sanayi Sitesi çalışma planında sanayi sitesi bünyesinde şunlar yer alacak:

Oto tamirci, marangoz, mobilya imalatçısı, demir doğramacı, madeni eşya imalatçısı, keresteci ve kavak kerestecileri, tomacı ve frezeciler, sıcak demirci, bakırcı, oto elektirkci, kaynakçı, oto lastikçi oto lastik kaplamacı, karaserci, kaportacı, damper imalatçısı, kalorifer imalatçısı, sosyal hizmet işyerleri, oto yedek parçacıları, oto madeni yağ satıcıları, motor yenilemecileri mermerciler ve hurdacılar, 1 adet mesleki eğitim okulu, 1 adet cami 2 adet banka şubesi, 5 adet bankamatik, 1 adet PTT şubesi.

“MERA ALANINDA SANAYİ SİTESİ KURULMASINA KARŞIYIZ”

Mera alanında sanayi sitesi kurulmasını doğru bulmadıklarını belirten Anduz Köyü Muhtarı Ahmet Zülfü Oğuz, “Mera alanında bu sanayi sitesinin kurulmaması için gerekli olan müracaatları yaptım. Biz burada hayvancılık yapıyoruz bundan dolayı meraya ihtiyacımız var.

Köyümüzün nüfusu 150 ancak hayvan sayısı çok bizde. Bazen komşu köylerde hayvanlarını mera alanımıza getirerek hayvanlarını otlatıyor. Buraya sanayi sitesi kurulması için şuan resmiyette bir durum yok. Daha öncede böyle girişimlerde bulunuldu ama bende mera komisyonunda olduğum için bunu reddettik. Burada sanayi sitesi yapılmaması için görüşlerimizi ifade ederek dilekçelerimizi verdik. Tarım İl Müdürlüğü mera alanı vasfını kaybetmiştir kararı almayana kadar İl Genel meclisinde imar açılmasına dair bir karar alınamaz. Mera alanında sanayi sitesi kurulmasını doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

“MİLLETVEKİLLERİMİZ VE BELEDİYE BAŞKANIMIZ DESTEK OLUYORLAR”

Mera alanı olduğu iddia edilen yerde AKP'li milletvekillerin ve Elazığ Belediye Başkanının desteğini aldıklarını belirten AKP Elazığ il Demokrasi ve İnsan Hakları Kurul Başkanı Mehmet Turhan, “Biz bu projeyle ilgili yedi yer istedik ama bu bizim şahsi taleplerimiz değil Güney çevre yolu veya Malatya yolunda yer istemiştik. Sayın Belediye başkanımız ‘büyük fotoğrafı ben görürüm siz göremezsiniz' dedi.

Güney çevre yolunda TOKİ aracılığıyla yapılan konutlardan dolayı burayı veremiz dedi. Tepeköy, Aşağı Demirtaş gibi çıkarılan yedi yerden en son kalan Ancuz köyü uygun görüldü. Belediye başkanımızda tamam dedi. Geçtiğimiz dönem Güney çevre yolunda özel bir okulun yanında 85 hektar yer verilmiş ama 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında burası konut alanı ilan edildi. Şuan belediye başkanımız ve dört vekilimiz, il başkanımız, ticaret odası başkanımız bu konuya destek oluyorlar. Kaldı ki o bölgede 3. Sanayi sitesi yapılırsa oralar çok gelişecek.

Bizim sanayi sitesi olarak topyekûn bir arada olacağımız çok fazla bir yer yok. Daha önce Güney çevre yolu üzerinde olan yerimizde mera alanıydı şuanda olan yer mera alanı ancak orası mera alanı vasfını yitirmiş ve hayvancılık dahi yapılmayacak bir yer. İl Tarım Müdürlüğümüze gittiğimizde müdürlüğün elindeki veriler oranın mera alanı vasfını yitirdiğini gösteriyor. Ayrıca mera vasfını yitirdikten sonra hayvancılık yapılmasına olanak olmayan bir sayıda yok o köylerde” ifadelerini kullandı.

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