AKP’nin kalesi Konya’da vatandaşlar isyan etti

AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da vatandaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından KDV indirimiyle fiyatı 92,5 liraya düşen 5 litrelik yağ ve pirinçten alabilmek için soğuk havaya rağmen uzun kuyruk oluşturdu.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başta elektrik, doğalgaz ve gıda ürünleri fiyatlarına gelen zamların ardından alım gücü düşen vatandaş ay sonunu nasıl getireceğinin hesabını yaparken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürüleceği açıklaması gelmişti.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Pazartesi gününden itibaren gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'i düşürülmesinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 99 liraya satılan 5 litrelik ayçiçeğinin fiyatı 92,5 liraya düştü.

AKP'nin en çok oy aldığı şehirlerin başında gelen Konya'da da vatandaşlar TMO tarafından piyasadan daha ucuza satılan yağ ve pirinçten satın alabilmek için soğuk havaya aldırış etmeden uzun kuyruklar oluşturdu.

“TEYO EMMİ DİNLESİN GÖRSÜN”

SÖZCÜ muhabirinin mikrofon uzattığı çoğunluğunun kadın ve yaşlılardan oluştuğu vatandaşlar, hayat pahalılığından şikayet etti.

Halkın içerisinde bulunduğu durumu Erzurum şivesi ve esprileri bilinen “Teyo Emmi” lakaplı Cumhur Seval'e gönderme yaparak anlatan bir vatandaş, “Halk uzaya çıkıyor. Görüyorsunuz burayı, IMF'ye borç para verdik. IMF bizden borç para istedi ama halkın durumu da bu. Teyo Emmi dinlesin görsün” ifadelerini kullanırken, kuyrukta bekleyen bir kadın ise, “Ne varsa alıp çıkacağız. 5-6 dakikadır bekliyoruz. Yarım saat sonra bize sıra gelir. Yarım saat için de değer. Zamları protesto ediyoruz. Marketler yağı 140 liraya satarken kazanmıyor da buralar kazanıyorsa biz de neresi hesaplıysa oradan alacağız. Nerede indirim varsa oraya gideceğiz” açıklamasında bulundu.

“NE YAPALIM BÜTÇEMİZ YOK”

Ucuzluk haberini duyduğunu ve ilk kez TMO'ya geldiğini söyleyen emekli bir vatandaş ise, “Toprak ofislerinde bakliyatları biraz daha uygun sattıklarını öğrendik, o yüzden buraya geldik. Eğer söylenen doğruysa burası piyasaya göre yüzde 30-40 daha ucuzmuş. Piyasada 5 litrelik 130-140 lira, burada aynı yağ 92,5 lira olarak duydum” derken, bir başka vatandaş ise, “Ne yapalım bütçemiz yok. Geçim sorunları yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİRİSİ DUYMUYOR HİÇ…”

Sırada bekleyen yaşlı bir kadın ise marketlerde ürünlerin gramajıyla oynandığını iddia etti, “Tayyip Baba ne görsün buna? Diyor adam; fakire fukaraya destek olalım, şöyle böyle… Hiçbirisi duymuyor hiç!” dedi.

İlginizi Çekebilir Vatandaştan TÜİK'e işsizlik tepkisi