AKP’nin kalesinde CHP’nin zam duvarına yoğun ilgi

CHP Gençlik Kolları’nın 81 ilde başlattığı ‘Zam Duvarı’ kampanyasına AKP’nin kalesi Konya’da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kimi vatandaşlar zam duvarına yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını yapıştırırken kimi vatandaş ise, “Öğrenciyiz geçinemiyoruz. Ampul ile kararan tek ülkeyiz. Isınamıyoruz, doğalgaz 978 lira geldi. Açlık neyse de soğuğa dayanamıyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Konya acından ölüyor, iş yok. Aydınlanma çağı bitti, Rönesans başlıyor” notlarını düştü.

Müslüm EVCİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğe yapılan zamlar geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları da 81 ilde “Zam Duvarı” kampanyası başlatmıştı.

KONYA’DA YOĞUN İLGİ

AKP'nin en çok oy aldığı illerin başında gelen Konya'da da CHP Selçuklu İlçe Teşkilatı kentin en işlek alanı olan Zafer Meydanı'na “Zam Duvarı” kampanyası başlattı. Kampanya Konyalıların ilgisi büyük oldu.

“MİLLET SOĞUKTAN ÖLÜRKEN BUNLARI KONUŞMAK ÇOK ACI”

Kimi vatandaşlar zam duvarına yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını yapıştırırken kimi vatandaş ise şu notları düştü.

“Öğrenciyiz geçinemiyoruz. Ampul ile kararan tek ülkeyiz. Isınamıyoruz, doğalgaz 978 lira geldi. Açlık neyse de soğuğa dayanamıyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Konya acından ölüyor, iş yok. Aydınlanma çağı bitti, Rönesans başlıyor.

AKP 5'li çeteyi bizim sırtımıza bindirmeyi bırak. Üniversite okumaya korkuyoruz. Gaz lambasında oturuyoruz. Zamları geri çek. Boş tencerenin götüremeyeceği iktidar yoktur. Bu parti işi değil millet işi. Haksızlık karşısında susmak en büyük dürüstlüktür! Millet soğuktan ölürken bunları konuşmak çok acı”

“ZAMLAR DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ”

Zamlar geri alınana kadar kampanyayı sürdüreceklerini söyleyen CHP Selçuklu İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğlu, şöyle konuştu:

“Vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için “Zam Duvarı”nı açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Söz konusu eylemimizde, artan fiyatlara ve zamlara dikkat çekmek istedik.

Duvar panosuna elektrik faturalarını asan vatandaşlarımız, ekonomik durum ve zamlarla ilgili düşüncelerini de yazdı. CHP olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesinin çağrısını yapıyoruz.

Daha önce defalarca vurguladığı gibi, Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Bunun yanında elektrik fiyatlarının insanı yaşam koşullarında ödenebilir bir ücret olmalıdır”

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