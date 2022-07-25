Kayseri’de esnaf isyanı: Her tarafta yolsuzluk, hırsızlık…

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’de AKP’nin en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Yahyalı’da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ataş’a dert yanan bir esnaf, “Her tarafta yolsuzluk, hırsızlık bu düzene isyan ediyoruz. Ben MHP’liydim, 35 sene üyeliğim vardı sildirdim” dedi.

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Kayseri'de AKP'nin en çok oy aldığı ilçe olan Yahyalı'da vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bir dokundu bin ah işitti.

“ELİMDEN GELSE, ÇOCUKLARIMI YURT DIŞINA GÖNDERECEĞİM”

Ataş'a, işsizlikten dert yanan bir esnaf, 3 çocuğunu okutmak için mücadele verdiğini dile getirerek, “Keşke okutmasaydım. Mühendisi polis yapayım diyorum, yapamıyorum. Garibanın çocuğu başka bir şey olmuyor. Allah'tan başka kimsemiz yok. Elimden gelse, çocuklarımı yurt dışına göndereceğim. Gönderebilsem anında göndereceğim” siteminde bulundu.

“MHP'DE 35 YILLIK ÜYELİĞİMİ SİLDİRDİM”

Mültecilere tepki gösteren bir diğer esnaf ise şunları söyledi:

“10-20 bin lira destek diye verdiler şimdi o parayı benden 52 bin lira diye geri istiyorlar. Bu kadar mülteciyi getirip de benim memlekette beslemek zorunda değil. Ben bugün vergi veriyorum, sen bugün milyarlarca lira harcıyorsun, ‘bunlara briket ev yapacağım' diyorsun.

Bunu inadına yapar gibi, milleti artık kışkırtmak mı istiyorlar, yani amaçları ne ben daha onu anlamadım. Ben 35 senelik esnafım ben daha bu kadar fiyatların değiştiği ve böyle rezil, kepaze düzen görmedim.

Rahmetli Demireller, Ecevitler vardı, herkes eleştiriyordu, şimdi eleştiremiyorsun. Eleştirdin mi ya çoluğuna çocuğuna FETÖ'cü diyorlar ya PKK'lı diyorlar ya da vatan haini diyorlar.

Benim çocuğum üniversite mezunu hiçbir yere almıyorlar. Her tarafta yolsuzluk, hırsızlık bu düzene isyan ediyoruz. Ben MHP'liydim, 35 sene üyeliğim vardı sildirdim” dedi.

“NEYİ NEYE SATTIĞIMIZ BELLİ DEĞİL”

Artan maliyetlerden ve zamlardan dert yanan bir başka esnaf ise “Hesap kitap tutmuyor. Zamlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Neyi neye sattığımız belli değil” sözleriyle yaşadıkları ekonomik tabloya tepki gösterdi.

“MİLLETİMİZ HESABINI SEÇİMDE SORACAK”

Yaptıkları ziyaretlerde vatandaşın AKP'den şikâyetçi olduğunu belirten Ataş, milletin kararını verdiğini ve seçimi beklediğini söyledi.

İktidardan gideceğini anlayan AKP'nin panik içinde olduğunu ve seçimden kaçtığını kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, “Vatandaşın halinden anlamayan, sarayda gününü gün eden bu iktidarın sonu geldi. Milletimiz yaşanan adaletsizliklerin, AKP yüzünden içine düşürüldükleri yoksulluğun hesabını seçimde soracak” diye konuştu.

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