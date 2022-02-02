AKP’nin kalesinde esnaf sokağa çıktı

2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın yüzde 77,4 oy aldığı Gümüşhane’de yapılan zammın ardından esnaf sokağa çıkıp isyan etti. Elektrik faturalarının 2-3 katına çıktığını söyleyen, faturaları ödeyemedikleri için işçi çıkaracaklarını söyledi.

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1 Ocak itibariyle uygulamaya başlayan zamlı elektrik tarifesi esnafı çileden çıkardı. Gümüşhane'de esnaflar ve vatandaşlar elektriğe gelen zamma tepki gösterdi. Kent merkezinde bulunan elektrik dağıtım firması önünde toplanan kalabalık zamların geri alınmasını talep etti.

“FATURALARI ÖDEMEK İÇİN İŞÇİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Eylemde konuşma yapan Otelciler, Kahveciler, Lokantacılar ve İşçileri Esnaf Odası Başkanı İbrahim Bektaş, son elektrik zamlarıyla birlikte esnafın elektrik faturalarını ödeyemediğini ve zor durumda kaldığını söyledi.

Zamların esnaf ve vatandaşın nefesini kestiğini belirten Bektaş,

“Ekonomik krizin giderek derinleştiği, son üç ayda yükselen döviz, faiz ve enflasyon ile yapılan zamların halkı daha da zor duruma soktuğu bir gerçektir. Bir de buna birden kademeli elektrik diye bir şey yüklemişler.

Önce 150 kw geçen elektrik yüzde 130 fark ile zamlanır iken önceki gün itibariyle bu rakam 210 kW çıkarılmıştır. Yüksek tutarlar şeklinde halkımıza yansıyan bu faturalar ödenmez; bu faturaları ödetmeye kalkmak bu karda kışta vatandaşımızı elektriksiz bırakmak demektir.

Geçen yıl ülke genelinde beş milyon ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bu yıl bu sayı katlanarak artacaktır. Bu büyük eziyete son verilmeli zamlar geri çekilmelidir. Ticarethane ve meskenlerde aynı tarife ile elektrik faturası ödetmek hangi aklın ürünüdür.

Bir evde yanan elektrik ile bir ticarethanede yanan elektrik bir midir? Gümüşhane’de dört bin lira elektrik faturası gelen bir ticarethaneye şimdi dokuz bin lira fatura gelmektedir. Esnaf bunu ödeyebilmek için en az bir personelinden feragat edecektir. Buda işsizliği ortaya çıkaracaktır” dedi.

“BUNLARI BİZE REVA GÖRENLER YARIN SONUÇLARINA KATLANACAKLAR”

Pandemi döneminde esnafın perişan olduğunu, her gün akaryakıta zam geldiğini belirten Bektaş,

“Bu şartlarda esnaf kepenk kapatma ile yüz yüze gelmiştir. Bunların sonuçlarına katlanmayı bize reva görenler yarın diğer sonuçlara da katlanmak zorundadır. Bu ay gelen elektrik, doğalgaz, kira ve esnaf kredilerinin nasıl ödeneceği endişesini taşıyoruz.

Her eve ortalama asgari ücretin yarısı kadar faturalar geliyor. Asgari ücret ile geçinen bir hanenin böylesi bir faturayı ödeyip nasıl geçinmesini bekliyorlar” diye konuştu. İbrahim Bektaş, şirketin kilovat artışı olması için daha önce 26 günde kesilen faturaların şimdi 30 günde kesildiğini ileri sürdü.

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