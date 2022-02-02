AKP’nin kalesinde isyan! ‘Maaşımı Erdoğan’a gönderdim kabul etmediler’

AKP’nin kalesi Konya’da emekli Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etmek için ilginç bir yola başvurdu. Konya’da bir PTT’ye giderek maaşının zamlı kısmını Erdoğan’a göndermek isteyen Sert, “Maaş çok fazla geldiği için ben koyacak yer bulamadım. Cumhurbaşkanımıza bir kısmını gönderecektim ama PTT’den kabul etmediler. Verdikleri maaş hiçbir şeye yaramıyor. Kime yeter? Kendileri 100 bin liranın üstünde maaş alıyorlar ama bize gelince azıcık kaşığın ucuyla veriyorlar. İdare edemiyoruz, geçinemiyoruz. Allah’tan korksunlar biraz” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP'nin kalesi Konya'da yaşayan emekli Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Konya'da bir PTT'ye giderek maaşının zamlı kısmını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermek isteyen Sertert'in isteği PTT çalışanları tarafından kabul edilmedi.

“MAAŞ ÇOK FAZLA, KOYACAK YER BULAMADIM”

Postane çıkışında açıklamalarda bulunan Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan zammın çok düşük kaldığını ve yetmediğini söyledi.

“Emeklilere verilen maaşı çok buldum. Bir kısmını Cumhurbaşkanımıza gönderecektim” diyen Sert, “Postaneye girdiğimde, kağıtları doldurdum verdim. Cumhurbaşkanlığı makamına para göndermemizi kabul etmiyormuş. Maaş çok fazla geldiği için ben koyacak yer bulamadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kısmını gönderecektim, külliyede para koyacak çok büyük yerler var. Gönderecektim fakat postanede kabul etmediler” dedi.

“GEÇİNEMİYORUZ”

Emekli maaşına yapılan düşük zammı protesto etmesinin gerekçelerini de sıralayan Kamil Sert, “Protesto etmemin sebebi, verdikleri maaş çok cüzi bir şey. Hiçbir şeye yaramıyor. Bir markete giriyorsun, 2-3 kalem bir şey alıyorsun 200 lira para veriyorsun. Kime yeter? Kendileri 100 bin liranın üstünde maaş alıyorlar ama bize gelince azıcık kaşığın ucuyla veriyorlar.

İdare edemiyoruz, geçinemiyoruz. Allah'tan korksunlar biraz, Allah korkusu hiç yok mu yani? Konya milletvekilleri neredeler? Oy zamanı geldiğinde kapının eşiğini öper vatandaşın. Seçim bittikten sonra kazandıktan sonra giderler Ankara'ya, ondan sonra kimsenin yüzüne bakmazlar” ifadelerini kullandı.

“KADEMELİ ELEKTRİK ÜÇ KAĞITÇILIK İŞİ”

Elektrik fiyatlarına gelen zamlara da tepki gösteren Kamil Sert, “Ayrıca elektrikle ilgili de sıkıntı var. 20 Ocak' da 1 aya yakın oturmadığım evimde 104 lira elektrik faturası geldi. 22'sin de tekrar mesaj geldi, ‘saatiniz değişti, 16 lira daha faturanız çıktı' dendi.

Bu da vatandaşların başka şirketlere soydurmak anlamına geliyor. Kademeli elektrikte zaten üç kağıtçılık işi. Şimdi de yüzde 150 kw da geri atım attılar. İnsan önce bir hesaplama yapar” dedi.

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