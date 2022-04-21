Akşener: Ben bir iddia ile geziyorum…

Halka seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Ben bir iddia ile geziyorum. O da şu: Seçmen velinimet olsun diye. Arkamda (arka tarafında duran kişileri eliyle göstererek) eski politikacılar var. O zaman seçmen velinimetti. Hazır olda mıydı bütün partiler karşınızda? Hazır oldaydı. İşte onu yeniden canlandırmak için geziyorum" dedi.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilçe ilçe sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine bugün Kırşehir’de devam etti.

Akşener’in buradaki ilk durağı Akpınar ilçesi oldu. Vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Akşener, kendisini takip eden vatandaşlara da hitap etti.

“EMİR DEMİRİ KESER”

“Başbakan Meral” sloganlarıyla karşılanan Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün ben esnaf gezip diğer ilçemize gidecektim. Sonra da iftar yapacağız merkezde. Ama ben bir iddia ile geziyorum.

*O da şu: Seçmen velinimet olsun diye. Arkamda (arka tarafında duran kişileri eliyle göstererek) eski politikacılar var. O zaman seçmen velinimetti. Hazır olda mıydı bütün partiler karşınızda? Hazır oldaydı.

*İşte onu yeniden canlandırmak için geziyorum. Sizin dertlerinizi kamuoyuna mal etmek için geziyorum. Kutuplaştırmanın dışına çıkarmak için geziyorum. Ama bir şey oldu. Bütün programımız, esnaf ziyareti sonrası devam etmekti. Muhtarım dedi ki, ‘Çık sandalyenin üzerine el salla.’ (Gülerek) Biz de dedik ki, ‘Emir demiri keser…’ ve çıktık.

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