Akşener çıraklarla iftar etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 23 Nisan bayramında Ankara Şaşmaz Sanayi Sitesi çalışanı çırak ve kalfalarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ankara Şaşmaz Sanayi Sitesi çalışanı çırak ve kalfalarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kalfa ve çıraklar yaşlarının 15-16 olduğunu söyledi ve Akşener ile sohbet ederek toplu fotoğraf çektirdi.

İftar yemeğinin ardından Sanayi çalışanlarının çocuklarıyla da sohbet eden Akşener, bir çırağın yakınıyla da görüntülü konuşma yaptı.

Akşener ayrıca İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Etimesgut'taki uçurtma şenliğine de katıldı. Akşener, çocukların çuval ve ağızda kaşıkla yumurta taşıma yarışlarını izledi.

Akşener, 2 yıl süren pandeminin ardından çocukların meydanlarda bayramı kutladığına değinerek, “Hem çocuklar hem biz önce Anıtkabir'e, sonra Ankara'ya, parklara ve birbirimize kavuştuk'' dedi.