Akşener: Gençlerimize artık akıl değil, kulak verin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tıp fakültesi öğrencisi, fakültedeki öğrencilerin neredeyse tamamının yurt dışına gitmeyi düşündüğünü söyleyerek dert yandı. Üniversite öğrencisiyle yaşadığı diyalogu sosyal medya hesabından paylaşarak iktidara seslenen Akşener, "Gençlerimize artık akıl değil, kulak verin!" dedi.

İsmail AKIN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Kepez ilçesinde esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Akşener’in yanına gelen tıp fakültesi öğrencisi bir genç, yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

“TIP FAKÜLTESİ OKUYAN ÖĞRENCİLERİN NEREDEYSE TAMAMI YURT DIŞINA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR”

KYK yurtlarının yetersiz olduğunu anlatan üniversite öğrencisi, şu ifadeleri kullandı:

*Tıp fakülteleri erken açılıyor zaten. O yüzden KYK sıkıntıları yaşadık. KYK açıklanmadı ama eğitim-öğretim başladı. Ardından KYK açıklandı, yedeklere düştük. KYK yetersizliği konusunda çok fazla yatak sıkıntısı var.

*Ayrıca KYK’da yemek desteğini artırdıklarını söylediler fakat şu anda arttığından beri KYK’da daha fazla ücret ödüyoruz. Gramajlar düştü fakat, yemek ücretleri sabit kaldı. Ardından burslar 650’den 850’ye yükseldi fakat KYK’daki zam oranı daha fazla oludu, artı gramajları azalttılar.

*Yeni yurt açtıkların söylüyorlar, fakat eski yurtları halen devam ettiriyorlar. Şu an yeni yurtlar açılıyor fakat, yine yetersiz kalıyor. Çünkü üniversite barajını kaldırdıkları için, çok fazla öğrenci üniversiteye geliyor.

*Ben tıp fakültesi öğrencisi olduğum için çok fazla yurt dışına giden arkadaşlarımız oluyor. Pratisyen hekimlerle devam edeceklerini söylüyorlar fakat, Tıp fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Hem hasta bakım oranı yüzünden hem fiyatlar yüzünden çok fazla yurt dışına istek var.

“GENÇLERİMİZE ARTIK AKIL DEĞİL, KULAK VERİN!”

Akşener, üniversite öğrencisiyle yaşadığı diyalogu sosyal medya hesabından da paylaşarak iktidara seslendi: Akşener videoya şu notu düştü:

“Ülkemizdeki 10 öğrenciden 10'unun da üniversiteye girmesiyle övünenler; 10 öğrenciden kaçı yurt dışına gitmek için gün sayıyor? Kaçı barınabiliyor? Kaçının karnı tok? Kaçının cebinde parası var? Haberleri var mı? Elbette yok. Gençlerimize artık akıl değil, kulak verin!

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