Akşener: Hâlâ sırıtarak masal anlatanlar, buyurun izleyin…

Sosyal medyadan İzmir'deki gözlemlerine ilişkin bir videoyu sosyal medyadan paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, "Bir yanda işsizlik, diğer yanda zorlaşan hayat şartları ve her yanı kaplayan liyakatsizlik... İzmir'de dişinden tırnağından artırarak okuttuğu 2 evladının bugün işsiz kalışını çaresizce izleyen bir kardeşimi dinledim. Hâlâ sırıtarak masal anlatanlar, buyurun izleyin" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

“SİFTAH YAPAMIYORUZ”

Akşener'in Bornova ilçesinde konuştuğu esnaf, “Bazen sefte (siftah) yapmadan kapatıyoruz. Zam olsa mı sevinelim olmasa mı sevinelim. Zam olduğu zaman iş olmadığı zaman patronlar eleman çıkartıyor. Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz” diye yakındı. Esnafla yaptığı görüşmeye ilişkin Akşener, “Bornova'da da ziyaret ettiğimiz dükkânlar; siftahsız, seftesiz, müşterisiz gün geçirmeye çalışıyor… Ülkemizi öyle ucube bir sistemin, öyle kısır bir döngünün içerisine soktular ki; artık insanlarımız; “biz hiçbir şeye sevinemiyoruz” diyor. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“YÜZÜME ‘AKP’YE KAYIT YAPTIR OĞLUN İŞ BAŞI YAPSIN’ DEDİLER”

Akşener'in İzmir'de konuştuğu emekli kadın ise şunları söyledi:

*Emekliyim, 4 bin 200 lira maaş alıyorum. Burası ucuz diye buraya taşındım. Kiram bin 250 lira. 4 tane banka kredim var. Oğlum 22 yaşında, işi yok. 3600 ek göstergeden dolayı emekliyim diye şefken bir kısmı kesildi.

*O parayı da vermiyor bana. O benim hakkım. Ben sınavla kazandım onu. Ankara'da mülakatlara, yazılılara girdim. Vermiyorlar. İş arıyorum, iş bulamıyorum. Oğlum mobilyacı, sigortasız. Çalışıyor 2 ay. 2 ay sonra Suriyeli getiriyorlar. O da işsiz. 25 lira para kalıyor elimize. Doğal gaz faturam benim 285 lira geldi.

*Hiç yakmadım bak. Bütün günahım benim olsun. Eşim de yok. 20 sene evlenmedim. 2 oğlan büyüttüm. Büyük oğlum Sydney'de okudu bilgisayar mühendisliği. Panik atak hastası oldu. İş bulamadı 3 dille.

*Biz Türk Hava Yolları'na gittik 3 dil biliyor benim oğlum. Bizi oraya almadılar. İçeriye almadılar. Bana, yüzüme dediler ki; “AK Parti'ye kayıt yaptır. Oğlun iş başı yapsın”. Yüzüme söylendi bu.

AKŞENER: BUYURUN İZLEYİN

Akşener ise emekli kadının yakarışlarına ilişkin sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:

“Bir yanda işsizlik, diğer yanda zorlaşan hayat şartları ve her yanı kaplayan liyakatsizlik… İzmir’de dişinden tırnağından artırarak okuttuğu 2 evladının bugün işsiz kalışını çaresizce izleyen bir kardeşimi dinledim. Hâlâ sırıtarak masal anlatanlar, buyurun izleyin. “

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