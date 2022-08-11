Akşener ile esnaf arasında ‘ironili’ Cumhurbaşkanı adaylığı diyaloğu

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Nevşehirli esnaf arasında ilginç bir 'adaylık' diyaloğu yaşandı. Esnaf, "İslam literatürüne göre bayandan hükümdar olmaz ama şu anda emin olun erkeğin olmadığı noktadayız" dedi. Akşener ise 1994 senesinde Kocaeli’de büyükşehir belediye başkan adaylığı sırasında yürütülen bir tartışmayı hatırlattı.

Mert ÖZ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de ziyaretlerine Merkez ilçesinde devam etti. Akşener, esnafa tek tek işlerinin durumunu sordu.

FIRINCI: 3 TORBA UNDAN 1,5 TORBAYA DÜŞTÜK, PİDENİN FİYATI 2 KATINA ÇIKTI

Akşener'in işleri sorduğu fırıncı esnafı, “2,5 sene önce çok iyiydik şimdi çok kötüyüz. 3 torba undan 1,5 torbaya düştük günde. Pide geçen sene 1,5 liraydı şimdi 3,5 liraya satıyoruz. İnşallah buradan bizi duyarlar” dedi.

“BU DEVLETİN KONTROL MEKANİZMASI YOK MU?”

Bir başka esnaf ise, “Bir aldığımız ürün bugün bir liraysa yarın 3 lira oluyor” diye yakınarak şöyle konuştu:

* “Hep üstümüzde oynanan oyunlar var diyoruz ama bizim halkımız da bu oyunları görmüyor mu? Kontrol mekanizması yok mu devletin? Biz ondan şikayetçiyiz…

* Bir mobilyaya baktım bin 250 liraydı bugün almaya gittim bin 650 lira diyorlar. Bunun mekanizması yok mu devlette? Bize bunu çözecek adam lazım.”

“BAYANDAN HÜKÜMDAR OLMAZ AMA ERKEĞİN OLMADIĞI NOKTADAYIZ”

Nevşehirli esnaf, “İslam literatüründe bayandan hükümdar olmaz diye bir kanun duymuşsunuzdur hadislerde ama aması var. Erkeğin olmadığı yerde kadına hükümdarlık yakışır. Şu anda emin olun erkeğin olmadığı noktadayız” ifadelerini kullandı.

Akşener ise bu sözlere “Ben zaten cumhurbaşkanı adayı değilim” diye yanıt verdi. 1994 senesinde Kocaeli'de büyükşehir belediye başkan adaylığı sırasında yürütülen bir tartışmayı hatırlatan Akşener, “O dönem şöyle bir propaganda yapıldı; Belediye başkanı kadından olmaz… İmam olamıyoruz ya biz, dolayısıyla cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda ben aday değilim” diye konuştu.

Esnaf ise “Şu anda erkeğin olmadığı ince bir nokta var. Emin ol şu anda yok” şeklinde yanıt verdi.

“İRONİK BİR DEĞERLENDİRMEYİ GERÇEK DİYE HABERLEŞTİRDİLER”

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Meral Akşener'in sözlerinin çarpıtılarak haberleştirildiği ve haberin servisten geri çekildiği belirtilerek şöyle denildi:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bugün Nevşehir İl Merkezi’ndeki esnaf ziyaretinde, iş yeri sahibinin verdiği bir örnek üzerine, Türkiye’de ‘geçmişte yaşanan bir polemiğe’ gönderme yaparak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirel bir değerlendirmede bulundu. Bir haber ajansına çalışan yerel muhabir, 1994 yılındaki polemiği bilmediğinden, aslında ironik bir değerlendirmeyi gerçek sanarak, Sayın Genel Başkanımızın ‘kadından imam olmayacağı için aday değilim’ dediği iddiasıyla haberleştirdi. Söz konusu ajansın haberi geri çektiğini dikkatinize sunarak, yapılacak haberlerde bir yanlışa mahal verilmemesi için, diyalogun görüntüsünü paylaşıyoruz.”

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