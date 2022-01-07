Akşener: Kazak halkının ve devletinin yanındayız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirterek, "Sadece bölgenin değil Türk Dünyasının da kurucu iradelerinden Kazakistan’ın büyük emeklerle taçlandırdığı bağımsızlık ve istikrarının korunması temel dileğimiz. Kazak halkının ve devletinin yanındayız." dedi.

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Doğalgaz zammı protestolarının ardından hükümetin istifa ettiği Kazakistan’da olaylar sürüyor. Göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

“KAZAK HALKININ VE DEVLETİNİN YANINDAYIZ”

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kazakistan’da yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirtti. Akşener paylaşımında, “Sadece bölgenin değil Türk Dünyasının da kurucu iradelerinden Kazakistan'ın büyük emeklerle taçlandırdığı bağımsızlık ve istikrarının korunması temel dileğimiz. Kazak halkının ve devletinin yanındayız. Alga Kazak Eli!” ifadelerini kullandı.

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