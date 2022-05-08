Akşener sloganlara böyle yanıt verdi: Birilerini kalpten götüreceksiniz

Anneler Günü konserinde 'Başbakan Meral' sloganlarıyla karşılanan İYİ Parti lideri Akşener, “Birilerini kalpten götüreceksiniz. Sinirlerini bozmayın insanların" dedi. Akşener, "Siz bunu diyorsanız, bu salonu şereflendiren her bir hanımefendi ‘Başbakan Meral’ diyorsa elhak, başbakan Meral olacaktır" diye sözlerine ekledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara teşkilatından kadınların yer aldığı Anneler Günü konserine katıldı.

Sahneye çıkarak konuşma yapan Akşener, Anneler Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Akşener, “Bugün Anneler Günü. Anaların günü. Evlatlarını şehit vermiş annelerin, evlatlarını bu vatan uğrunda gazi olarak geri dönmüş evlatlarını kucaklayan annelerimizin, her birimizin ebediyete intikal etmiş annelerin, Türkiye'de yaşayan her bir annenin şahsında analar gününü kutluyorum. Anne emektir. Anne vazifedir. Anne fedakarlıktır” dedi.

“BU ANNELER OLDUKÇA BU VATAN İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”

Akşener, konuşmasına, “Türkiye bu annelerin yüzü, suyu, hürmetine, bu anaların kalbi, emeği, iradesi hürmetine Türkiye ilelebet payidar kalacaktır. Kim ne yaparsın yapsın, kim ne ederse etsin bu anneler var oldukça bu vatan ilelebet payidar kalacaktır” ifadeleriyle devam etti.

“BAŞBAKAN MERAL OLACAKTIR”

Salonda ‘Başbakan Meral’ sloganları atılması üzerine Akşener, “Birilerini kalpten götüreceksiniz. Sinirlerini bozmayın insanların” dedi.

Akşener, “Siz bunu diyorsanız, bu salonu şereflendiren her bir hanımefendi ‘Başbakan Meral' diyorsa elhak, başbakan Meral olacaktır” diye sözlerine ekledi.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Hiçbir milletin kadını, Anadolu kadını kadar vatanı için eziyet çekip irade ortaya koymamıştır” sözünü hatırlatan Akşener, “Biz onlara her şeyi borçluyuz” ifadelerini kullandı.

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