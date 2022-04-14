Akşener’den Bakan Nebati’ye: Ayıptır be ayıptır!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomi için 'sabredin' demesine sert tepki gösteren Akşener, "Ayıptır be ayıptır! Yoksul evlerini geziyorum. Tek mercimek çorbası, tek makarna, tek bulgur pilavı… Günahtır be günahtır. Gemiciklerden gemilere döndünüz. Tek yüzükle geldiniz…Yoksulluğun dibe vurduğu bir Türkiye’de masallar anlatılıyor ama dükkanların içinde o masallara yer yok" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa programı kapsamında İnegöl ilçesinden sonra Yenişehir'de esnafı ziyaret etti.

Ziyaret öncesi kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Akşener, 20 Ocak 2022'den bugüne ilçe ilçe esnaf gezdiğini söyledi.

Bu programlardaki amacına değinen Akşener, “Sizin derdiniz, sizin durumunuz, sizin nasıl bir hayat yaşadığınız, çocuklarınızın durumunun ne olduğu, besicilerin durumunun ne olduğu, çiftçinin durumunun ne olduğu, esnafın durumunun ne olduğu, işsiz gencin ne hissettiği, atanamayan öğretmenin hangi duygular içinde olduğu, torpili olmadığı için açıkta kalan çocuklarımızın bu ülkeye dair ne hissettiği, EYT’lilerin durumunun ne olduğu ve zorla 2500 liraya çıkartılan emekli maaşı ile bugün bırakın torununa çikolata almayı kendini geçindiremeyen emeklinin durumunun ne olduğu uzun zamandır konuşulmadı” dedi.

“AĞALAR BURAYA GELEMİYOR, BİR KAMYON POLİSLE GEZİYORLAR”

Esnaf dükkanları içinde işsiz gençleri, gebe ineklerini kesime gönderen besicileri, akşama ne pişireceğini bilmeyen ev kadınlarını dinlediğini belirten Akşener, şunları söyledi;

*Sonra bunları kamuoyunun gündemine getirdik. ‘Ağalar bunu duysun’ dedik. Ağalar duyup da çare üretsin derken, tam tersine sizlere ‘nankör’ bana ‘tiyatro oynuyor’ dendi. Garibim A Haber telef oldu.

*Dolayısıyla milletin sesi olmak, seçmenin velinimet olmasını sağlamak için çıktığımız bu yolda Allah’ın izni ile çok büyük mesafe kaydettik. Bu harami düzeni sizin helal oylarınızla, sandıkta el ele verip demokrasi ile attaya gönderme konusunda büyük mesafe kat ettik.

*Şimdi ağalar, muhteremler buraya gelemiyor. Bir kamyon polisle geziyorlar, sizden şüpheleniyorlar. Ya siz milletsiniz millet, siz olmazsanız biz olabilir miyiz? Sen velinimetsin, sen olmazsan ben olabilir miyim? Ama ağaları buraya getireceksiniz. Velinimet sizsiniz.

“RAHATLARINI BİRLİKTE BOZACAĞIZ”

Kendisini dinleyenlere, “Bütün bu harami düzeni sonlandıracak olan sizsiniz” diyerek seslenen Akşener, “Bana bakın, ağalar çok kızgın. Şimdi benimle böyle bir araya geldiğinizde ağalar çok bozuluyor, dehşet bozuluyor. Çünkü rahatları bozuldu. Allah’ın izni ile rahatlarını birlikte bozacağız“ ifadelerini kullandı.

Gittiği yerlerde derdi olan insanları dinlediğini dile getiren Akşener, yaşadığı diyalogları anlattı.

“GEMİCİKLERDEN GEMİLERE DÖNDÜNÜZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomi için ‘sabredin’ dediğini hatırlatan Akşener, “Ayıptır be ayıptır! Yoksul evlerini geziyorum. Tek mercimek çorbası, tek makarna, tek bulgur pilavı… Günahtır be günahtır. Gemiciklerden gemilere döndünüz. Tek yüzükle geldiniz…Yoksulluğun dibe vurduğu bir Türkiye'de masallar anlatılıyor ama dükkanların içinde o masallara yer yok. İşte bu nedenle ilçe ilçe esnaf esnaf gezmeye devam ediyorum. El ele vereceğiz ve bu harami düzeni yıkacağız. Helal oylarınızla yıkacağız, demokrasi ile yıkacağız. Çok az kaldı. İster önce ister zamanında. Bir sene sonra abilerin hepsi attaya gidiyor” diye ekledi.

EMEKLİ MAAŞLARININ ASGARİ ÜCRET ORANINA ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Emekli maaşlarının asgari ücret oranına çıkarılmasını isteyen Akşener, yine emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin de dolar cinsinden 3700 TL ya da enflasyona göre 2800 TL olması gerektiğini belirtti.

“MİLLETÇE YAŞADIĞIMIZ KARA KOMEDİYE HİÇ KİMSE KATLANAMIYOR”

İYİ Parti’den Meral Akşener’in esnaf ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada ise, “İktidar siyasi şovlarına tam gaz devam ederken; Yenişehirli gençler; ”Biz öğrenci evlerinde 8 tane yan yana porselen tabağı görmedik” diyor. Milletçe yaşadığımız kara komediye hiç kimse katlanamıyor” denildi.

TAKI FİYATINI DUYUNCA ŞAŞIRDI, KENDİ YÜZÜĞÜNÜ TARTTIRDI

Akşener’le konuşan Yenişehirli kuyumcu esnafı, bugün sadece bir müşterisinin olduğunu söyledi. Takı fiyatlarının 10 bin lirayı geçtiğini duyunca şaşıran Akşener ise kendi yüzüğünün fiyatını öğrenmek istedi. Akşener, “Evlilik yüzüğüm küçülünce bunu kocam bana alalı 15 yıl oldu. Bakalım nasıl bir şey almış adam” diyerek yüzüğünü tarttırdı. Akşener’in yüzüğünün değerinin 3 bin 300 lira olduğu kuyumcu tarafından belirtildi.

ESNAFTAN GEÇİM İSYANI

Akşener’e dert yanan bir başka esnaf ise, “2 yıldan beri boşa kürek çekiyoruz. Benim 7 personelim vardı şimdi 4 personelim var. Değişen bir şey yok. Çocukluğumdan beri ben bu dükkanın içindeyim böyle bir şey görmedim. İskandinav ülkelerinden bir kadın başbakan gelsin artık diyecek başka bir şey bulamıyorum” diye konuştu.

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