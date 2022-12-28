Akşener’den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Çok az kaldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi planlanan isim için, "13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabından bir video mesaj yayınladı. Akşener, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
* Sevgili gençler, değerli takipçilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500’ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına ben baktım, bakmaya devam ediyorum.
* Endişelerinizi anlıyorum, mesajını aldım. Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin. 13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı.