Akşener’den Erdoğan’a: Senin de gözlerin ışıldıyor mu?

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi: Sen sözünü tutmadın milletimizle yaptığımız sözleşmeye ihanet ettin. Artık yeter, milletimize daha fazla çile çektirmeye hakkın yok.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Meral Akşener, “Hazinenin başına bakan diye getirdiğin Nebati kuyruklu yıldızı milletimiz çarpıldıkça gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Ben de sana soruyorum. Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?” ifadeleri kullandı.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* 3 Ocak 2021 tarihi itibariyle partimizin üyesi sayısı 512 bin 543 kişi oldu. Yani İYİ Parti yarım milyon kişilik kocaman bir aile.

* Sayın Erdoğan ve ucube sisteminin elinde milletçe, zorluklarla mücadele ederek geçirdiğimiz bir yılı daha geride bıraktık.

* Her yeni yıl yeni bir umuttur. İnanıyorum ki yeni yılla birlikte Türkiye makus tarihini yenecek, yeni bir siyasi iklim ve kadrolarla hak ettiği huzura erecek.

*Maalesef yeni yıla zam kabusuyla girdik. AK Parti iktidarı 20 Aralık akşamı faiz indiriyorum deyip aslında artırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı.

ZAM TEPKİSİ

* 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı yüzde 50 zammı da çarptı.

* Zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yılı zammını da çarpmış oldu.

* Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağ olsun yeni yıla rekor seviyede zamlarla girdik. Artık takke düştü kel göründü.

* Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Bu iktidarın bu saatten sonra Türkiye’ye vereceği tek şey daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır. Sayın Erdoğan, biz üzerimize düşeni yaptık.

* Seni defalarca uyardık. ‘Damat kadar başınıza taş düşsün’ derken Nureddin Nebati’yi ekonominin üzerine meteor gibi düşürdün.

“SENİN DE GÖZLERİN IŞIL IŞIL OLUYOR MU?”

* Sana kaç kere söyledim önce ekonomiye olan güveni tesis edeceksin, bunun başka yolu yok dedim.

* Hazinenin başına bakan diye getirdiğin Nebati kuyruklu yıldızı milletimiz çarpıldıkça gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor.

* Ben de sana soruyorum. Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?

* Bu millet sana faizi yükselt diye oy vermedi. Bu millet sana hayat şartları iyileşecek diye oy verdi. Bu millet sana daha kolay ev, araba sahibi olmak için oy verdi.



“ARTIK YETER”

*Sen sözünü tutmadın milletimizle yaptığımız sözleşmeye ihanet ettin. Artık yeter, milletimize daha fazla çile çektirmeye hakkın yok.

* Sen istesen de istemesen de kızsan da bağırsan da millet iradesinden kaçış yok o sandık elbet bir gün gelecek. Sen milletimize tutmadığın sözlerin hesabını vereceksin.

“O SANDIK ÇOK YAKINDA GELECEK”

* Türkiye’nin çözülemeyecek derdi yok. Biz buradayız, biz hazırız. Emin olun biz çözeriz. Az kaldı, o sandık çok yakında gelecek ve bu beceriksiz iktidar tıpış tıpış gidecek.

* O gün geldiğinde tek bir insanımız bile kaybetmeyecek. Bu iktidar gidince her bir vatandaşımız daha çok kazanacak.

* İktidar yan gelip yatarken, ben ve arkadaşlarım 2021 yılını meydanlarda, sokaklarda, dükkanlarda geçirdik. 12 ayda 59 ilimizde 174 ilçemize gittik.

*Milletimizin derdine derman olmak için 115 bin km yol yaptık. Geçtiğimiz hafta Uşak’taydık.

*Dönerci bir kardeşim, ‘Öğrencilerin karnını doyurabileceğin bir tek döner vardı. Artık o da ucuz değil.

*Bir porsiyonu 10 liraya satıyoruz. Önceden 30 kilo döner takıyordum şimdi 10 kilo. Ev geçindirmede zorlanıyoruz.’ dedi.

“HER YERDE DURUM AYNI”

* Gözyaşları içinde derdini anlatan, 76 yaşındaki bir ablamız; “Eşim hasta, 3 defa kalp krizi geçirdi. Borçlarımız çok ilerleyince, kredi çektim.

*Emekli maaşımız oraya gidiyor. 400 lira para da, bana kalıyor. 5 aydır kiramı ödeyemiyorum.” diyor.

* “İşler nasıl?” diye sorduğumda esnaflarımız; “Türkiye'de olduğu gibi, kötü, zor, durağan…” diyor. Dikkat edin; cümleye, “Türkiye'de olduğu gibi…” diyerek başlıyorlar. Neden biliyor musunuz?

*Çünkü; her yerde durumun aynı olduğunu biliyorlar. Çünkü; iktidar kendi kendine şahlanırken, milletin borçlandığını biliyorlar. Çünkü; memleketimizdeki kötü gidişatı, onlar da görüyorlar.

* Üretici bir kardeşim, ‘Elimizdeki hayvanları kesmek zorunda kalıyoruz. Borç ödeyemiyoruz. Ne yapacağız? 7-8 aylık danalar kesime gider mi?’ diyor.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ ÇOK DERTLİ”

*Virüsün yeni varyantı hızla yayılıyor. Bu süreçte en büyük yük sağlık ordumuzda. İki yıldır pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız çok dertli. Bugün milletin kürsüsünde bir sağlık çalışanı kardeşimizi ağırlayacağız.

*Biliyorsunuz sayın Erdoğan geçtiğimiz sene sağlıkçılarımıza ‘Hakkınız ödenmez’ dedi. Nitekim dediğini yaptı haklarını ödemedi. Birazcık ek ödemeyi Aralık ayında verecekti.

* Onu da ödemedi sonraki bahara bıraktı. Sağlık çalışanlarımız senin danışmanların gibi 5-10 maaş istemiyor, 12 bin liralık hesap da ödemiyorlar. Sadece hak ettikleri maaşı almak istiyorlar.

*Sağlık çalışanları kardeşlerim hak ettiğiniz maaşları almak için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

* Onlar yapmazsa İYİ Parti iktidarında biz yapacağız. İYİ Parti iktidarında hastalar müşteri, sağlık çalışanları da köle olmayacak.

“CİDDİYETSİZİ VE VİZYONSUZ”

* Eğitim dünyaya açılan en geniş penceremizdir. Bağımsızlığımızın ve gücümüzün teminatıdır.

* Eğer bugün gençler yurtdışında yaşamanın yollarını arıyor, kadınlar kendilerini güvende hissetmiyorsa, çocuklar derin yoksullukla karşı karşıya kalıyorsa sebebi eğitim politikalarımızın vasatlığıdır.

* AK Parti’nin devri iktidarında günü kurtarmaya yönelik sözde çözümlerin ülkemizin gerçekleriyle örtüşmeyen ciddiyetsiz adımların, vizyonsuz bir bakış açısının eğitim politikalarımızda açtığı yaralar birlikte şahit oldu.

* İktidarın yanlış, sorumsuz ve liyakatsiz yönetim anlayışı yüzünden bugün ülkemizde fırsat eşitsizliği kronik bir hale geldi.

*İYİ Parti olarak bu eğri düzene dur demek için İyileştirilmiş Eğitim Sistemi’ni hazırladık. İyileştirilmiş Eğitim Sistemi, milletimize ve memleketimize hayırlı olsun.

* Ülkemizde özel eğitime devam eden öğrencilerimizin sayısı son 10 yılda 2 kat artmış olmasına rağmen tanılama ve özel eğitimin kapsamına ilişkin sorunlarımız maalesef devam ediyor.

“BİZ BU KARAMSARLIĞI DAĞITACAĞIZ”

* Bu nedenle İYİ Parti iktidarında dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, disleksi, hiperaktive ve otizm gibi sorunları olan çocuklarımızın eğitim ve öğretime uyumu için özel eğitim hizmetlerin kapsamını ve niteliğini geliştireceğiz.

* Ülkemizi bir karamsarlığın sardığını görüyorum. Biz bu karamsarlığı dağıtmaya kararlıyız. Şart olsun biz bu karamsarlığı dağıtacağız.

* Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye’ye kavuşacağız. Zam yağmurlarında hırpalanmadığımız, zenginlikte eşitlenen bir Türkiye’ye kavuşacağız.

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