Akşener’den iktidara: Yeter ki tercihiniz yandaştan değil, milletimizden yana olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek uygulaması başlatacağını duyurmasıyla ilgili "Rüzgargülü Projemizi reddedenleri, bizi geç de olsa anladığı için tebrik ediyorum. Madem böyle bir adım attınız; İlkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımıza da bu imkanı sağlayın. Yeter ki tercihiniz yandaştan değil, milletimizden yana olsun" dedi.

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İYİ Parti, okullarda öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeğini ücretsiz olarak sunulacağı Rüzgar Gülü Projesi’ni 6 Ekim 2021’de duyurmuş, projenin pilot uygulaması olarak belirlenen Antalya’nın Demre ilçesinde İYİ Parti’li ilçe belediyesi tarafından okullarda hayata geçirilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, 27 Kasım günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sebepsiz şekilde proje protokolünü iptal ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti’nin projesini iptal eden Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek uygulaması başlatacaklarını duyurdu.

BAKAN ÖZER AÇIKLADI

İstanbul’da Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen BİLSEM’lerde Yapay Zeka Atölyeleri Yapımı İş Birliği imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İkinci dönem yani 6 Şubat’ta eğitim öğretim başladığı zaman Türkiye’de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Yine bu kapsamda taşımalı eğitimle öğrencilerin gittiği okulda taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlıyoruz. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz” açıklamasında bulundu.

“YETERKİ TERCİHİNİZ MİLLETİMİZDEN YANA OLSUN”

Bakanlığın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak yanıt veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Rüzgargülü Projemizi reddedenleri, bizi geç de olsa anladığı için tebrik ediyorum. Madem böyle bir adım attınız; İlkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımıza da bu imkanı sağlayın Devletimizin bunu yapacak gücü var. Yeter ki tercihiniz yandaştan değil, milletimizden yana olsun!” ifadelerini kullandı.