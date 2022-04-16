Akşener’den Mansur Yavaş’ın adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener, son günlerde gündemde olan Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya, "Ben Sayın Mansur Yavaş’ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü belediye seçimlerinde ittifakın adayıydı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız. Eğer Cumhur İttifakı merak ediyorsa hemen seçim kararı alsınlar 13. cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, KRT TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündemde olan Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya Akşener, şu cevabı verdi;

*Cumhur İttifakı çok merak ediyor bizim adayımızı. Seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum.

*Cumhur İttifakı'nın adayı eğer Sayın Erdoğan ise, (bunu Erdoğan'ın azından duymadım sadece Bahçeli söylüyor) Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar biz de derhal adayımızı açıklayalım.

*Masada hiç cumhurbaşkanı şu mu olsun, bu mu olsun diye konuşmadık. Bunu da arkadaşlar zaten paylaştılar.

*Gündemde olan isimlerden konuşacak olursak. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü ittifakın adayı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız.

*Eğer Cumhur İttifakı merak ediyorsa hemen seçim kararı alsınlar 13. Cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı.

ALP EMEÇ'İN TUTUKLANMASI

20 yaşındaki gençlik kolları üyesi Alp Emeç'in, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan atasözünü sosyal medya hesabından paylaştığı için ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanmasına tepki gösteren Akşener, şu ifadeleri kullandı;

Şu anda arkadaşlarımız takip ediyor. Annesiyle iletişimdeyiz. Bütün avukat arkadaşlarımız hepsi beraber takip ediyor. Ben de bizzat takip ediyorum. Bu kadar olmaz artık! Sayın Erdoğan'ın şöyle bir durumu oluştu.

Hem cumhurbaşkanı. ‘Cız' deseniz ‘çat' yapılıyor. Aynı zamanda kendisi AKP'nin genel başkanı. Her AKP grup toplantısında hepimize canının istediğini söylüyor. Biz kendisine karşı bir cümle sarf ettiğimiz zaman cumhurbaşkanı şapkası devreye giriyor. İşte 16 Nisan 2017. O zamanlar partimiz yoktu.

*Gerçekten samimiyetle bütün arkadaşlarımız nasıl çalıştık biz. Bugünleri anlattık, anlattık. Maalesef sonuç farklı oldu. 4 senedir bu ucube sistemle beraberiz.

*Düşe düşe 20 yaşındaki bir gence düştünüz. Bu nasıl bir şeydir? Nasıl hapse attırıyorsunuz? Nasıl tutuklu halde tutuyorsunuz? Günahtır ya. Mübarek Ramazan günü günahtır.

*Böyle bir sistemin içinde hem AKP Genel Başkanı, hem cumhurbaşkanı, bütün bunları bir araya koyduğunuzda ister sivil muhalefet, ister bizim gibi siyasi muhalefet, insanlar derdini espriyle bile söyleyemiyor. Böyle bir şey olmaz. Bu ikili sistemi Türkiye taşıyamaz.

“İŞTE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI HİKAYESİNİN SONU”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddit Nebati’nin ‘Açım' diyen vatandaşa ‘Sabredin gelecek Aralık'a kadar’ dediğini de hatırlatan Akşener, “İhtiyacı olan herhangi bir konuda fikrini söylemeye kalkışana ya nankör, ya terörist ya hain deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır. İşte Türk tipi, partili cumhurbaşkanlığı hikayesinin sonu. En son 20 yaşında gencecik birisi, bir Tweet atmış. Daha sonra silmiş. Bu nedir yahu? Anlamam mümkün değil” dedi.

Akşener, kendisine edilen hakaretler ve evinin basılmasını mahkemeye taşıdığını ancak hiçbir sonuç alınamadığını da hatırlattı.

“HEPİMİZ HAKLI ÇIKTIK”

İYİ Parti lideri Akşener, “16 Nisan 2017'yi hatırlarsak eğer hepimiz haklı çıktık. O gün o referandumda ‘Yapmayın, bu yanlıştır' denilen her türlü gerekçe, bizlerin söylediği haklı çıktı” diyerek sözlerini tamamladı.

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