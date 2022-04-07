Akşener’den Erdoğan’a ‘şifalı karışım’ göndermesi

İzmir'deki vatandaşa seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın verdiği tarife göndermede bulunarak, "Her bir vatandaşın o şifalı karışımı yemesi için senin imkan sağlama görevin var muhterem. Sen onu yerine getiriyor musun? Hayır" ifadelerini kullandı. Akşener, Erdoğan'ın tarifini verdiği karışımın içinde bulunan Medine hurmasının fiyatını sosyal medyadan göstererek tepkisini belirtti.

Gökmen ULU

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir programı kapsamında Menderes ilçesinden sonra Bornova’da esnafın dertlerini dinledi. Kendisini bekleyenlere hitap eden Akşener, ilçeye gelmeden önce “Hemşehrilerinle beraber olacaksın” denmesi üzerine “Bazılarının hiç hoşuna gitmeyecek” dediğini aktardı.

“ATATÜRK’ÜN HEMŞEHRİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

İYİ Parti lideri, “Atatürk’e uyuz olanların hoşuna gitmeyecek. Cumhuriyet’le dövüşenlerin hoşuna gitmeyecek. Ama biz var oldukça, Atatürk bu ülkenin kurucusu olmaya devam edecek. Biz oldukça Cumhuriyet değerleri korunmaya devam edecek. Onlar Atatürk’ün manevi mirası ile dövüşmeye devam ettikçe, gençler Atatürkçülüğü benimsemeye devam edecek. Atatürk’ün hemşehrisi olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“HARAM ZIKKIM OLSUN”

İnsanların ayrıştırıldığını vurgulayan Akşener, “Komşuyu komşuya düşman ettiler. Kim kârlı çıktı? 5 maaş alanlar, 314 bin lira maaş alan bakan yardımcıları, 11 maaş alan müdürler… Yani ‘Aksırıncıya-tıksırıncaya kadar ye’ formülünde yer alanlar kazandı, seçmen kaybetti. Haram zıkkım olsun ama esas haram zıkkımı sandıkta yapacağız. Sandıkta helal oylarınız ve demokrasi ile bu arkadaşları attaya göndereceğiz. Bu harami düzeni el ele vererek birlikte yıkacağız” açıklamasında bulundu.

“DÜNYADAN HABERİ YOK”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere yönelik “Dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın” tavsiyesine değinen Akşener, “Yurt dışını gezecekmişsiniz. Oğlum senin İstanbul’a gitmeye bilet paran var mı? Hep okulda okuyup hem de garsonluk yapan üniversite öğrencileri gördüm. Dünyadan haberi yok” dedi.

“PARALEL BİR EVRENDE YAŞIYOR”

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

* Bir ülkenin Cumhurbaşkanı gerçeklikten bu kadar kopmuşsa, milletinden bu kadar kopmuşsa, vatandaşından bu kadar kopmuşsa, sokaktan bu kadar kopmuşsa paralel bir evrende yaşıyor demektir. İster 1 yıl, ister daha önce… Seçim sandığı gelecek ve biz bu arkadaşları huzur içinde emekli edeceğiz.

“YERİNE GETİRMİYORSUN”

Meral Akşener’in, İzmir programı kapsamında son durağı Kemalpaşa ilçesi oldu. Vatandaşlara hitap eden Akşener, ilçedeki esnafı da ziyaret etti.

Yurttaşlara seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın verdiği tarife göndermede bulunarak, “Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar hayattan, dünyadan, seçmeninden, milletinden uzak olmak olabilir mi? Sayın Erdoğan diyor ki, ‘Ben gece 11’de manda yoğurdunun içine şunu şunu şunu koyar, yer, yatarım. Şifadır.’ Amenna. Ama her bir vatandaşın o şifalı karışımı yemesi için senin imkan sağlama görevin var muhterem. Sen onu yerine getiriyor musun? Hayır” diye konuştu.

“AĞALARIN SURATINA ÇARPACAĞIZ”

“5 maaşlı danışmalara ne diyeceğimi bilemiyorum, 314 bin lira maaş alan bakan yardımcısına ne diyeceğimi bilemiyorum, 11 maaş alanlar var, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece mübarek Ramazan ayında haram olsun, zıkkım olsun” diyen Akşener, şöyle devam etti:

* Bu düzeni, bu harami düzeni beraber yıkacağız. Bir bu harami düzeni besicilerimizle beraber yıkacağız. Emekli maaşlarını söyleye söyleye 2500 lira yaptılar. O da uçtu gitti. ‘Emekli maaşının en düşüğünü asgari ücrete fiksleyin’ dedik.

* Allah nasip edecek 1 yılımız kaldı, biz yerine getireceğiz. Soygununun, israfının, rüşvetin önüne geçersek bu ülkenin imkanları çok yüksek. Aç insan kalmaz, açık insan kalmaz.

* Yeter ki liyakatin, şeffaflığın, adaletin, hukukun üstünlüğünün, üretene saygının sonsuz olduğu bir anlayış iş başına geçsin. Onun için az kaldı, bir yılımız var. Allah'ın izni ile beraberce seçmenin velinimet olduğunu, bu ağaların suratına suratına çarpacağız.

“ŞİFA”

Akşener, Erdoğan’ın tarifini verdiği karışımın içinde bulunan Medine hurmasının fiyatını göstererek tepkisini belirtti. Akşener, kilosu 144 TL olan hurmanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Şifa.” notunu düştü.

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